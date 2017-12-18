پیکر شهید پرهیزگار در بخش خفر جهرم تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید مدافع حرم عبدالکریم پرهیزگار که در دفاع از حرم آل الله به فیض رفیع شهادت نائل آمد، روز چهارشنبه 29 آذرماه با بدرقه مردم شهید پرور شهرستان جهرم تشییع و در گلزار شهدای روستای کراده بخش خفر به خاک سپرده می شود.

آئین یادبود شهید پرهیزگار نیز روز چهارنبه از ساعت ۹ تا ۱۱.۳۰ صبح در مصلای نماز جمعه خفر برگزار می‌شود.

همچنین آئین تشییع و وداع با پیکر این شهید مدافع حرم صبح فردا در کوار و شب در مصلای جمعه بخش خفر برگزار می شود.

به گزارش مهر، شهید عبدالکریم پرهیزگار اولین شهید مدافع حرم بخش خفر و نهمین شهید شهرستان جهرم است.

شهیدان جهانپورشریفی، محمد استحکامی، ایمان خزاعی، خانعلی یوسفی، مجتبی ذوالفقارنسب، مسلم نصر، علی نظری و حبیب الله ریاضی پور از شهدای مدافع حرم شهرستان جهرم هستند.