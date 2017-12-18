حریم تپه باستانی « کلار» در کلاردشت تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پیرو برنامه ثبت حریم «تپه کلار» براساس کاوش های گمازنی سال های گذشته حریم این تپه باستانی تعیین شد و جهت تصویب به شورای ثبت ارسال شد.

وی به وسعت ۲۰ هکتاری «تپه کلار» اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۴۰ هکتار از ارضی اطراف این تپه باستانی جهت حریم اثر در نظر گرفته شده است و از فاصله ۲۵۰ متری اطراف «تپه کلار» هرگونه ساخت و ساز، حفر چاه، راه سازی و فعالیت عمرانی و خاک برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد و مراتب به مراجع ذیصلاح شهرستان کلاردشت اعلام می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از بررسی و شناسایی آثار باستانی محدوده سد کسیلیان خبر داد و گفت: این پروژه با مجوز پژوهشگاه باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و سرپرستی آرش عابدینی در حال انجام است.

بزرگ نیا یادآور شد: با احداث سد بر روی رودخانه کسیلیان در شهرستان سوادکوه، حوزه آبریز این رودخانه از منظر باستان شناسی و مردم شناسی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.