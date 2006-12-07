مراسم سالگرد شهدای سی130 در بهشت زهرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که از طرف ارتش جمهوری اسلامی ایران در سالن دعای ندبه بهشت زهرا (س) برگزار شد، حجت الاسلام سید رضا اکرمی مشاور عالی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ضمن عرض تبریک وتسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالگرد شهادت پرافتخار کارکنان ارتش و اصحاب رسانه در سانحه هوایی آذر ماه سال گذشته گفت: این شهدای والا مقام در صفحه تاریخ بشریت خوش درخشیدند و با شهادت خود جاودانه ماندند.

وی درادامه افزود : در سالگرد عروج عاشقانه شهدای ارتش واصحاب رسانه ما در اینجا جمع شده ایم تا با این عزیزان در راه اعتلای هر چه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی دریغ نورزیم.

در این مراسم که با انجام مراسم مداحی و سوگواری ادامه یافت، امیر سرتیپ رضا قرایی آشتیانی جانشین فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ دکتر سید عبدالله میر موسوی رئیس ستاد مشترک ارتش، حجت الاسلام آل هاشم جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و جمع کثیری از فرماندهان عالی رتبه آجا و همراه با خانواده های معظم شهدای اصحاب رسانه در سانحه هوایی حضور داشتند.

همچنین پس از این مراسم شرکت کنندگان جهت گلباران مزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان بر مزار پاک آنان حضور یافتند و فاتحه ای را نیز قرائت کردند.