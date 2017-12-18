لزوم تلاش برای رفع مشکلات مالی پیشکسوتان جهاد و شهادت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی بعد از ظهر امروز دوشنبه در دومین همایش استانی پیشکسوتان جهاد و شهادت کردستان که با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در استان کردستان بیش از ۱۰ هزار نفر پیشکسوت جهاد و شهادت وجود دارند که باید در راستای رفع مشکلات این عزیزان تلاش جدیدی تری صورت گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر جمعیت زیادی از پیشکسوتان جهاد و شهادت استان کردستان با مسائل و مشکلات مالی زیادی مواجه هستند و علیرغم پیگیری‌های زیادی تاکنون اقدام عملی در راستای رفع مشکلات صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه نیاز است که نسبت به رفع مشکلات مالی پیشکسوتان جهاد و شهادت اقدام شود، گفت: تاکنون پیگیری‌های طریق وزارت دفاع در راستای راه اندازی طرح های تولیدی و اقتصادی با مشارکت خود پیشکسوتان جهاد و شهادت صورت گرفت استه که متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده و انتظار می‌رود که دبیر عالی شورای امنیت ملی این مهم را دنبال کنند.

وی با اشاره به دیگر مشکل مهم پیشکسوتان جهاد و شهادت استان کردستان، گفت: متاسفانه این عزیزان در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی نیز مشکلاتی دارند و با توجه به وضعیت بیماری های آنها لازم است که در این بخش نیز اقدام بهتری در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره در وضعیت مجمع پیشکسوتان و اعضای خانواده های آنها در استان کردستان، افزود: در حال حاضر هر خانواده این عزیزان چندین نفر بیکار وجود دارد و باید در این راستا نیز اقداماتی صورت گیرد.

وی عنوان کرد: مردم استان کردستان در دفاع از انقلاب اسلامی ایران همواره پیشگام و پیشرو بوده اند و این را می‌توان در میزان مشارکت سیاسی مردم استان کردستان و همچنین تلاش برای دفاع از نظام و انقلاب در این استان مشاهده کرد.

سردار رجبی با بیان اینکه دفاع از نظام و انقلاب اسلامی در بین مردم استان کردستان همواره در اولویت است، بیان کرد: انتظار می‌رود مسئولان و مدیران استانی در راستای رفع مشکلات و نیازهای مردم این استان تلاش بیشتری داشته باشد.

وی به فعالیت های محرومیت زدایی سپاه در کردستان اشاره کرد و افزود: هم اکنون سپاه طرح های محرومیت زدایی در مناطق استان کردستان در راستای محرومیت زدایی را در دستور کار قرار داده است.