براي پرسپوليس برنامه 50 ساله دارم

به گزارش خبرنگار" مهر" توميسلاو ايويچ عصرسه شنبه درجلسه اي با حضوراصغرباقريان قائم مقام باشگاه پرسپوليس ووينكو بگوويچ شركت كرد. دراين جلسه اصغر باقريان گزارش كاملي ازآخرين اتفاقات ووضعيت باشگاه پرسپوليس را به اطلاع توميسلاوايويچ رساند وپس ازآن سرمربي سابق تيم ملي كشورمان درصحبتهايي خواستارتوجه بيشترمسوولان فوتبال ايران به برنامه هاي درازمدت شد.

ايويچ تاكيد كرد: من بسيارخوشحالم كه مسئولان باشگاه پرسپوليس مرا در جريان آخرين اطلاعات فوتبال ايران قرار دادند. من كما بيش درجريان اين اتفاقات قرارداشتم اما بخاطردوري چند ساله اي كه ازايران داشتم بسياري موارد را فراموش كرده بودم.

سرمربي سابق تيم ملي كشورمان ادامه داد: من به خوبي شرايط فوتبال ايران را درك مي كنم ومي دانم كه با چه مشكلاتي روبروست. بااين حال خوب مي دانم كه فوتبال شما پتانسيل پيشرفت ورشد را دارد، اما بايد براي رسيدن به موفقيتهاي بيشتركليه زمينه هاي لازم را مهيا كرد.

توميسلاوايويچ باتاكيد براين نكته كه فوتبال ايران بايد براي رسيدن به رده هاي بالاترجهاني برنامه هاي بلند مدت را دردستوركار خود قراردهد، افزود: مسئولان باشگاه پرسپوليس نبايد خود را درگيرطرح هاي كوتاه مدت كنند. اگرقراراست اين باشگاه به شرايط ايده ال مد نظرش برسد، بايد برنامه بلند مدت براي كارهايش داشته باشد. من اين برنامه ها رادرنظرگرفته ام وقصد دارم با كمك و همت مسئولان باشگاه پرسپوليس برنامه هاي 50 ساله خود را دراين باشگاه به اجرا درآورم.

مشاورفني باشگاه پرسپوليس ادامه داد: ما نبايد افق ديدمان رابه پنج سال آينده محدود كنيم، زيرا برنامه هاي كوتاه مدت درهيچ كجاي دنيا جواب مثبت نداده است. مابايد به آينده هاي دورنگاه كنيم وبراي آن روزها برنامه ريزي دقيق ومنطقي داشته باشيم.

توميسلاوايويچ درحالي جلسات پيوسته خود با مسوولان باشگاه پرسپوليس را پي مي گيرد كه هنوزنحوه همكاري وسمتش دراين باشگاه مشخص نشده است.