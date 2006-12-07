"صنایع دفاعی فجر شیراز" امروزه با افزایش تولید و استفاده بهینه ازظرفیت های موجود در تولید و ساخت محصولات نظامی در داخل کشور توانسته با بهره گیری از توان و اقتدار دانشمندان ایرانی در ساخت تجهیزات مدرن نظامی هم سطح با کشورهای اروپایی که سال ها در زمینه ساخت سلاح های نیمه سنگین در جهان به عنوان ابرقدرت شناخته می شده اند، قرار گیرد.

ارتقاء کیفیت کلیدی محصولات، ایجاد "نظام کالیبراسیون" برای تمامی تجهیزات تولیدی، کنترل کیفی و ایجاد "سیستم های بهبود"، ایجاد پروژه های بهبود با استفاده از مکانیزم های پیشرفته علمی به ویژه "مدل 6 سیگما" و حل مسئله، از نقاط توان وزارت صنایع دفاع به شمار می رود که به همت جوانان برومند این مرز و بوم، موجبات پیشرفت چشمگیر در عرصه توانمدی های نظامی به ویژه بحث دفاعی کشور را فراهم آورده است.

مجتمع صنایع فجر شیراز، وابسته به وزارت دفاع، بدون نیاز به کارشناسان خارجی و با استفاده از توان متخصصان داخلی اقدام به طراحی، ساخت و تعمیر انواع جنگ افزارها کرده که این امر جلوگیری از افزایش هزینه ها با اصلاح فرایند تولید، ارزان سازی و سبک سازی محصولات با استفاده از مواد جدید آن هم با کیفیت مرغوب را در پی داشته است؛ با توجه به این موضوع جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساخت سلاح های نیمه سنگین علاوه بر هم سطحی با کشورهای طراز اول ساخت این گونه سلاح ها، توانسته در بسیاری از موارد مشابه نیز در جهان گوی سبقت را از آنان برباید.

افزایش تولید، استفاده بهینه ازظرفیت های موجود، تولید محصولات غیرنظامی با ارزش افزوده مناسب و دارای تکنولوژی بالا از دیگر افتخارات صنایع دفاعی فجر شیراز به شمار می رود که باعث اقتدار جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازدارندگی در برابر هرگونه تهاجمات احتمالی به کشورمان را می شود.

سازمان صنایع دفاعی فجر شیراز امروزه با دارا بودن تکنولوژی بالا و استفاده از "امکانات بیرون از سازمان" در راستای افزایش تولید و کاهش هزینه ها گام های بی شماری برداشته که این مساله خود موجب شده تا کشورمان در شرایط حساس فعلی برای داشتن سلاح های نیمه سنگین دیگر محتاج کشورهای غربی نباشد.

به گفته مهندس سید محمد حسین موسوی، مدیر عامل صنایع دفاعی فجر شیراز به همت دانشمندان جوان وزارت دفاع کشور توانسته در زمینه بهینه سازی سلاح های نیمه سنگین و تبدیل آنان به سلاح های پیشرفته تر نیز گام های بیشماری بردارد که همین امر باعث محو فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران از اذهان آنان شده است.

این مجتمع دفاعی در سال 1359 با نام "کارگاه فجر" و به همت "شهید آیت الله ربانی شیرازی" در محلی به وسعت 2500 متر مربع تاسیس شد که اولین سلاح تولیدی این کارگاه "RPG 7" به شمار می رفت اما با گسترش و تنوع سلاح های تولیدی، این مجتمع در سال 1364 به محل فعلی خود انتقال مکان داد و به نام "مجتمع صنعتی فجر شیراز" تغییر نام داد.

اکنون پس از گذشت ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس این مجتمع صنعتی به حول و قوه الهی و با تکیه بر توان نیروهای متعهد صنعت دفاعی این مرز و بوم دهها نوع محصول نظامی تولید و با بهترین کیفیت تحویل مشتریان خود داده است.

ساخت "راکت انداز 107 میلیمتری" آن هم با کارایی بالا و دقیق در مجتمع صنایع دفاعی شیراز، در اصل یکی از پیشرفته ترین سلاح های نیمه سنگین در راستای بازدارندگی به شمار می رود که با سلاح های هم سطح خود در جهان برابری می کند و به گفته مدیر عامل این مجتمع با همت و تلاش دانشمندان کشور این نوع سلاح نظامی آن هم با برد بالا و تخریب دقیق در حد مطلوب به ساخت و بهره برداری رسیده است.

کالیبر 107 میلیمتری ، با داشتن 11 لوله شلیک ، حداکثر برد 5/8 کیلومتر، نواخت 11 موشک در مدت زمان 7 تا 9 ثانیه و میدان حرکت در برد 5- الی 45 درجه آن هم با دقت 3 میلیم روسی از مهمترین قابلیت های این راکت انداز به شمار می رود که در حال حاضر در مجتمع صنایع فجر شیراز تولید می شود.

راکت انداز 107 میلیمتری

این راکت انداز همچنین قابلیت آن را دارد تا بر روی قایق های تندرو سوار شود و در حین حرکت با سرعت بالا با تنظیم الکترونیکی اهداف خود را به طور دقیق منهدم نماید . راکت انداز 107 میلیمتری در راستای بالا بردن توان نیروی دریایی در حفاظت از" آبهای نیلگون خلیج فارس" و "دریای عمان" ساخته و هم اکنون در اختیار این نیرو قرار گرفته است .

صنایع دفاعی فجر شیراز در راستای جلوگیری از افزایش هزینه ها و با اصلاح فرایندهای تولید و همچنین تولید انبوه امروزه توانسته با ساخت موشک انداز 107 میلیمتری، توان نظامی کشور را نسبت به گذشته از سطح بالایی برخوردار کند.

موشک انداز 107 میلیمتری با دارا بودن 12 لوله شلیک و برد حداکثری 5/8 کیلومتر و از سویی دیگر دارا بودن میدان حرکت در برد 0 الی 60 درجه یکی دیگر از افتخارات وزارت دفاع و کشور به شمار می رود .

موشک انداز 107 میلیمتری با دارا بودن 12 لوله شلیک

ساخت موشک انداز 107 میلیمتری تک لول با کالیبر 107 میلیمتری و برد 8500 متر آن هم در میدان حرکت 0 الی 45 درجه از دیگر افتخارات مجتمع صنایع فجر شیرازبه حساب می آید.

موشک انداز 107 میلیمتری تک لول با کالیبر 107 میلیمتری

این مجتمع هم چنین با ساخت راکت انداز 107 میلیمتری یک بار مصرف ( سیجل ) این توان را به نیروهای مسلح داده است تا با داشتن چنین سلاحی در جنگ های چریکی بتوانند به نحوه مطلوبی در برابر دشمن به مقابله و بازدارندگی بپردازند.

راکت انداز 107 میلیمتری یک بار مصرف ( سیجل )

به گفته مدیرعامل مجتمع صنایع فجر شیراز این مجتمع در سال 1385و با هدف ارتقای کیفیت در سازمان صنایع دفاع گام برداشته که شاخص هایی از جمله تعامل با مشتریان و جلب رضایت آنان، رضایت مشتریان، ایجاد سیستم ارتباط با مشتریان، سنجش رقابت مشتریان، بهبود و شاخص رقابت مشتریان، ارتقای کیفیت محصولات کلیدی، ایجاد نظام گرید بندی ، اجرای برنامه های گرید بندی ، استاندارد سازی در محصولات کلیدی ، دریافت گواهینامه استاندارد رفاهی، ایجاد نظام کالیبراسیون برای تمامی تجهیزات تولیدی و کنترل کیفی، ایجاد سیستم های بهبود شاخص های سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، شرکت در جوایز تعالی وزارت دفاع با هدف کسب گواهینامه اهتمام به تعالی سازمان، اجرای پروژه های بهبود با استفاده از مکانیزم های پیشرفته علمی به ویژه مدل 6 سیگما و حل مساله، تهیه و تدوین و اجرای طرح کیفیت برای محصولات کلیدی، بهبود ساختار کیفیت صنعت، انطباق صد در صد با چک لیست ساختار کیفیت ساصد، بهبود مستمر و نگاهداشت سیستم مدیریت کیفیت گام برداشته است.

برهمین اساس، مجتمع فجر شیراز توانسته با داشتن دانشمندانی خلاق، تفنگ ضد تانک 106 مدل"رعد" را ساخته و با کیفیت بالا به بهره برداری و تولید برساند .

تفنگ ضد تانک 106 مدل"رعد"

کالیبر این تفنگ ضد تانک 105 میلیمتر و با برد موثر مستقیم 1/1 کیلومتر است . که به گفته مدیرعامل مجتمع صنایع فجر شیراز تفنگ ضد تانک 106 مدل رعد حداکثر برد 5/7 کیلومتر و نواخت تیر عادی مجاز 36 گلوله در ساعت با عمق 40 تا 50 سانتیمتر را داراست.

مجتمع صنایع فجر شیراز همچنین توانسته با استفاده از تخصص دانشمندان کشور موشک انداز ضد تانک SPG-9 مدل "ساقب" را به مرحله تولید برسانند، که این موشک انداز با کالیبر 73 میلیمتر، برد مفید 1300 متر، برد موثر 800 متر و با برد نهایی ضد نفر 4500 متر در این مجتمع به بهره برداری برساند که به گفته مدیرعامل مجتمع صنایع فجر شیراز، این سلاح یکی از سلاح های نیمه سنگین است که توان جمهوری اسلامی ایران را در بازدارندگی تهاجمات دشمنان چند برابر می کند .

موشک انداز ضد تانک SPG-9 مدل ساقب

راکت انداز ضد تانک 40 میلیمتری ( RPG-7 ) با کالیبر 40 میلیمتر، برد موثر330 متر، و با عمق 11 سانتیمتر در زره از دیگر تولیدات مجتمع صنایع فجر شیراز به شمار می رود.

راکت انداز ضد تانک 40 میلیمتری ( RPG-7 )

مجمتع صنایع دفاعی فجر شیراز همچنین در راستای تجهیزات کمک آموزشی نیز توانسته گام های بسیاری بردارد.

ساخت لوله جوفی R.P.G.7 در راستای کاهش هزینه شلیک، بالا بردن ضریب اطمینان ایمنی در هنگام شلیک ، ایجاد شرایط اصلی شلیک، هم محوری، گلوله گذاری، تنظیم، شلیک در فاصله 200 متری بدون ابزار کمکی و با کالیبر62/7 میلیمتر آن هم با برد نهایی 400 متر و برد موثر 200 متر باعث شده تا در تجهیزات کمک آموزشی نیز گام های بی شماری برداشته شود.

ساخت لوله جوفی 106 میلیمتری آن هم با مزایای کاهش شدید هزینه آموزشی ( عدم استفاده از مهمات 106 ، ایمنی بیشتر ، انطباق نتایج شلیک آموزشی با نتایج استفاده از مهمات 106 ، عدم استهلاک لوله تفنگ 106 میلیمتری ، استفاده از میدان تیر کوچک تر ، کاهش زمان آموزش آن هم با کالیبر 62/7 میلیمتر و با استفاده از فشنگ ژ 3 آن هم با برد موثر 600 متر از دیگر افتخارات این مجتمع به شمار می رود.

این مجمتع در ادامه فعالیت های خود مبنی بر ساخت سلاح های نیمه سنگین، اقدام به تولید ات غیر نظامی نیززده است که ساخت "جک هیدرولیک تلسکوپی 5 تن و 10تن" از نمونه های بارز آن به شمار می رود.

"جک هیدرولیک تلسکوپی 5 تن و 10تن"

جکهای هیدرولیکی با ظرفیت 5000KG F و 10000KGFضعف کشور را در جهت مراحل مختلف تعمیر و ساخت هواپیمایی ایران 140 را تامین کرده که ساخت این جکها باعث پیشرفت شایانی در صنعت هواپیمایی کشور مخصوصا هواپیمایی ایران 140کرده است.

ساخت "کمک فنر نفر بر زرهی" و "قیچی هیدرولیک دستی" از دیگر اقدامات مجتمع فجر شیراز است که توان فنی مهندسی جمهوری اسلامی ایران را بالا برده است.

"کمک فنر نفر بر زرهی" و "قیچی هیدرولیک دستی"

کمکم فنر نفربر زرهی با میزان تحمل 5/3 تن و سرعت 23/0 متر برثانیه و قیچی هیدرولیک دستی با نیروی برش فکها 220Kn برگ زرین دیگری بر افتخارات وزارت دفاع مخصوصا مجتمع صنایع فجر شیراز به حساب می آید.

مجتمع صنایع فجر شیرازهمچنین با همت وتلاش مهندسان جوان کشور توانسته است با ساخت اولین "دکل حفاری با نام 83 RIGD RIG "گام بزرگی در صنعت حفاری کشوربردارد که این امر جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در جهان بین 4 کشور برتر و سازنده این دکلها قرار داده است.

این دکل برای اولین بار به همت دانشمندان کشور در سال 1383 درمجتمع صنایع فجر شیراز ساخته شد که توانست تا عمق 7 هزار متری در چاه های نفتی به حفاری بپردازد.

به گفته موسوی مدیر عامل مجتمع صنایع فجر شیراز ساخت این دکل در کشور کاهش 50 درصدی هزینه را در برداشته است، به گونه ای که جمهوری اسلامی ایران برای خرید این دکلها در گذشته باید 2 میلیون دلار هزینه می کرد.

انعقاد قرار داد با دو کشور اروپایی برای خرید این دکلها باعث شده تا کشور در این صنعت از پیشرفت چشمگیری برخوردار شود، به گونه ای که ساخت این دکلها علاوه براینکه وابستگی ایران به کشورهای غربی مبنی بر انجام فعالیت های حفاری و ساخت دکل را برطرف کرده و از سوی دیگر این اجازه را به جمهوری اسلامی اارن می دهد تا این دکلها را به کشورهای اروپایی و آسیایی اجاره دهد.

اولین "دکل حفاری با نام 83 RIGD RIG

مجتمع صنایع فجر شیراز در واقع اولین شرکت ایرانی است که توانسته پس از گذشت ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی این گام بلند را در راستای تولید و ساخت تجهیزات حفاری آن هم با امکانات پبشرفته بردارد.

مدیرعامل مجتمع صنایع فجر شیراز در ادامه تولید و ساخت و همچنین تولید انبوه قطعات این دکل در کشوررا از دیگر افتخارات دانشمندان کشورمان خواند و گفت: در گذشته هنگامی که جمهوری اسلامی ایران برای خرید این دکلها به کشور هلند در خواست داده بود، این کشور درجه اول حاضر به فروختن دکل حفاری به جمهوری اسلامی ایران نشد، تنها در زمانی حاضر به انعقاد قرار داد با کشورمان شد که قیمت اعلام شده را با افزایش شدید پشنهاد کرد.

موسوی تصریح کرد: با وجود این مشکلات دانشمندان جوان کشور توانستن در مدت زمان شش ماه دکل حفاری را با امکانات پیشرفته در کشور به مرحله تولید برسانند که این امر باعث شد تا کشور هلند با کاهش شدید قیمیت از جمهوری اسلامی ایران خواست تا دکلهای مورد نیاز خود را از آنان خریداری کند.

مجتمع صنایع فجر شیراز که وابسته به وزارت دفاع است، با صادرات 10 میلیون دلاری خود در سال و همچنین از بین بردن نیازهای نیروی های مسلح در کشور توانسته جایگاه، قدرت و توان جمهوری اسلامی ایران را در منطقه افزایش دهد.

آزمایش برخی از این سلاح های دفاعی در رزمایش "ضربت ذوالفقار" و "پیامبر اعظم(ص)" که تنها نمونه کوچکی از توانایی های کشورمان در بازدارندگی هر گونه تهاجمات احتمالی بیگانگان بود از عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای پیش برد اهداف مقدس خویش در عرصه های منطقه ای و بین المللی حکایت دارد.