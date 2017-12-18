به گزارش خبرگزاری مهر، منابع انگلیسی از تخلیه دانش‌آموزان یک مدرسه در منطقه «شفیلد» (Sheffield) واقع در مرکز انگلیس به دلیل بروز یک حادثه امنیتی خبر می‌ دهند.

پلیس یورکشایر جنوبی در این باره اعلام کرد که پس از اطلاع از یک رویداد مشکوک نیروی های خود را به این مدرسه ارسال کرده و با اتخاذ تمهیدات احتیاطی دانش آموزان از این مدرسه تخلیه شده اند.

سخنگوی پلیس نیز در این رابطه اعلام کرد: مأموران ما پس از دریافت هشدار به آکادمی «برلی» (Birley) اعزام و پس از تخلیه این مکان تحقیقات در مدرسه را آغاز کردند.

در پیامک ارسالی از سوی مدرسه به والدین پس از اطلاع رسانی ماجرا اعلام شده است که از فرستادن مجدد دانش آموزانشان به مدرسه خودداری کنند.

تا کنون اطلاعات بیشتری درباره محتوای این رویداد امنیتی منتشر نشده است.