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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی:

وانت‌بارهای فرسوده قم با وام ۸ درصد نوسازی می‌شوند

وانت‌بارهای فرسوده قم با وام ۸ درصد نوسازی می‌شوند

قم - مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم از نوسازی وانت‌بارهای فرسوده شهر با اعطای وام ۸ درصد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی عزتی از اجرای پروژه نوسازی وانت‌بارهای سطح شهر قم در راستای کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت این ناوگان و افزایش کیفیت خدمات خبر داد و اظهار کرد: وام ۸ درصد از سوی ستاد سوخت کشور برای این کار در نظر گرفته شده و کلیه افرادی که وانت‌بار داشته و قصد نوسازی دارند باید در سایت ثبت نام کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم آدرس وبسایت در نظر گرفته شده برای نوسازی وانت‌بارها را taxiholding.ir اعلام کرد و افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند که برخی در مرحله دریافت وام و برخی نیز در مرحله دریافت خودرو هستند.

عزتی با بیان اینکه وانت‌هایی در شهر قم فعال هستند که عمر بیش از ۳۰ سال دارند، تصریح کرد: در روز جشن حمل و نقل چند دستگاه که نوسازی شده در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ثبت نام خودروهای بار دیزلی برای دریافت پروانه و مجوز فعالیت، گفت: در صورتی که ثبت نام نشوند سهمیه سوخت آنها قطع خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم بیان کرد: دارندگان خودروهای بار دیزلی برای ثبت‌نام می‌توانند به وبسایت utcms.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4176079

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