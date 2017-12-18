به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی عزتی از اجرای پروژه نوسازی وانتبارهای سطح شهر قم در راستای کاهش آلودگیهای ناشی از فعالیت این ناوگان و افزایش کیفیت خدمات خبر داد و اظهار کرد: وام ۸ درصد از سوی ستاد سوخت کشور برای این کار در نظر گرفته شده و کلیه افرادی که وانتبار داشته و قصد نوسازی دارند باید در سایت ثبت نام کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم آدرس وبسایت در نظر گرفته شده برای نوسازی وانتبارها را taxiholding.ir اعلام کرد و افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ نفر ثبت نام کردهاند که برخی در مرحله دریافت وام و برخی نیز در مرحله دریافت خودرو هستند.
عزتی با بیان اینکه وانتهایی در شهر قم فعال هستند که عمر بیش از ۳۰ سال دارند، تصریح کرد: در روز جشن حمل و نقل چند دستگاه که نوسازی شده در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به ضرورت ثبت نام خودروهای بار دیزلی برای دریافت پروانه و مجوز فعالیت، گفت: در صورتی که ثبت نام نشوند سهمیه سوخت آنها قطع خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم بیان کرد: دارندگان خودروهای بار دیزلی برای ثبتنام میتوانند به وبسایت utcms.ir مراجعه کنند.
نظر شما