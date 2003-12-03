آمريكا در صدد كشاندن دامنه بحران عراق به داخل ايران است

به گزارش خبر گزاري مهر ، علي عسكري كه در نشست علمي - كاربردي مواضع و راهبردهاي آمريكا در برابر ايران و مواضع جمهوري اسلامي كه از سوي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ترتيب داده شده بود، سخن مي‌گفت افزود: آمريكا از طريق اتخاذ اين سياست به دنبال ايجاد يك گفتمان جنگ و صلح در برابر ايران است تا گروههاي داخلي كه همسو با مواضع آن كشور نيستند را به عنوان جنگ‌طلب معرفي كرده و افكار عمومي جهان را عليه آنها متحد سازد.

مديرعامل بنيادغرب‌شناسي خاطرنشان كرد: تمامي معتقدان به افكار امام (ره) و اهداف انقلاب بايد اجازه مداخله آمريكا را در ايران ندهنـد چرا كه اين بزرگترين ظلم به ملت ايران و مقابله با حركت اصلاح ‌طلبانه‌ اين ملت است.

عسكري سپس با اشاره به چالش‌هاي پيش‌ روي آمريكا در كشاندن دامنه‌ بحران عراق به داخل ايران گفت: آمريكا از طريق ايجاد ارعاب و ترس قصد انتقال بحران از عـراق به ايران را دارد كه ما نبايد به اين مساله وقعي بنهيم چون در اين صورت قادر خواهيـم بود بخش قابل ملاحظه‌اي از قدرت ناملموس آمريكا را به تحليل بكشيم.

وي افـزود:آنها همچنين از طريق حمله به عراق قصد كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و در نتيجه بر هم زدن توازن اقتصادي ايران و عربستان را داشتند كه با وجود تلاش‌هاي بسيار موفق نشدند.

مديرعامل بنيادغرب‌شناسي افزود: چون هدف آمريكايي‌ها همواره برخورد با ايران و تغيير نظام بوده، بنابراين بحث برقراري رابطه با آنها در شرايط فعلي بحث خردمندانه‌اي نبـوده و در دستور كار جمهوري اسلامي ايران نيست.

عسكري با اشاره به اين كه اكنون ايران در وضعيتي است كه آمريكا توان مقابله با كشورمان را ندارد، افزود: ما نبايد در مقابل آمريكا از ديدگاه‌هاي امام (ره) كه مبناي عـزت ما است، كوتاه بياييم.

مديرعامل بنياد غرب‌ شناسي گفت: آمريكا در آستانه انتخابات هفتم قصد دارد با ايجاد مثلثي متشكل از دولت آمريكا، اپوزيسيون خارج و اپوزيسيون داخل ايران، براي شكل‌دهي افكار عمومي جامعه ايران مداخله كند و نيروهاي ارزشي نظام را در افكار عمومي تخريب كند .

وي گفت : بايد با آگاهي از رفتار فريب‌آميز آمريكا از ايجاد اين مثلث شوم جلوگيري كنيم و در جهت كاهش تنش‌هاي سياسي روزمره و حفظ هوشياري و بالا بردن توان علمي و اقتصادي كشورمان تلاش كنيم.

مـديرعامل بنياد غرب‌ شناسي افزود: منشا قدرت ملي ما در داخل كشور است و اگر نقاط كور و ضعفي داشته باشيم، آنها با سرمايه‌گذاري بر اين نقاط زمينه‌ شكست‌ ما را فراهم مي‌كنند.

وي با اشاره به اين كه هـدف آمريكايي‌ها نگهداشتن ايران در موضع انفعال است، گفت : ما بايد با اتخاذ تدابير ويـژه و برقراري رابطه با كشورهاي اسلامي و منطقه و نيز افزايش مبادلات اقتصادي مالي و توريسم و... به تقويت قدرت خود و كاهش فشارهاي آمريكا بپردازيم.

عسكري در پايان واقعه 16 آذر را مبارزه‌ اي دانشجويي بر ضد استعمار آمريكا خواند و افزود: با توجه به خدشه ‌دار شدن چهره‌ آمريكا در دنيا، شان دانشجويان ما اين است كه در اين مناسبت بيش از پيش مخالفت خود را با ظلم و ستم‌هاي آمريكا در جهان ابراز دارند و حس ملي مقاومت در برابر استعمار و استكبار را در جامعه تقويت كنند.

