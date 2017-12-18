ملادینوف: شهرک سازی اسرائیل در ۲۰۱۷ افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلای ملادینوف هماهنگ کننده سازمان ملل در امور خاورمیانه در نشست بررسی قطعنامه پیشنهادی مصر درباره قدس در شورای امنیت گفت که رژیم صهیونیستی طی سه ماه گذشته ۲۲ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

وی افزود: اسرائیل مواضع تحریک آمیز درباره از بحر تا نهر مطرح کرده است.

ملادینوف بیان کرد: شهرک سازی اسرائیل در سال ۲۰۱۷ چند برابر شده است.

وی گفت: گامهای یکجانبه ای برداشته شده است که راهکار تشکیل دو کشور را زیر سئوال می برد. اسرائیل باید شهرک سازی هایی که ما آنها را غیرقانونی می دانیم متوقف کند.

هماهنگ کننده سازمان ملل بیان کرد: از زمان اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، خشونت ها افزایش پیدا کرده است. صلح بر اساس تشکیل دو کشور میسر می شود.