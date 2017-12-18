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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۳

آمریکا قطعنامه شورای امنیت درباره قدس را وتو کرد

آمریکا قطعنامه شورای امنیت درباره قدس را وتو کرد

آمریکا مطابق با اعلام پیشین نماینده این کشور در سازمان ملل، قطعنامه لغو دستور ترامپ درباره بیت المقدس را وتو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا در اقدامی خصمانه قطعنامه پیشنهادی مصر درباره بیت المقدس را وتو کرد.

این در حالیست که ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت به قطعنامه مصر درباره قدس رأی مثبت دادند.

مصر پیش نویس قطعنامه ای را درباره اقدام یکجانبه ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی تهیه و شنبه هفته جاری آن را میان ۱۵ عضو این شورا توزیع کرده بود.

لذا شورای امنیت سازمان ملل نیز ساعاتی پیش نشستی را در این خصوص برگزار کرد و قرار بود در صورت تصویب، قطعنامه مذکور دستور ترامپ درباره قدس را لغو کند.

لازم به ذکر است، ۶ سپتامبر (۱۵ آذر ماه) دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدامی قدس را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی به رسمیت شناخت.

مقامات این کشور نیز اعلام کردند که بر اساس بیانیه ترامپ تا ۳ سال آینده سفارت کشور خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل خواهند کرد؛ اظهاراتی که با واکنش های گوناگون و محکوم کننده ای در سراسر جهان همراه شد.

کد مطلب 4176135

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