  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۲

امضای ۱۳ تفاهم نامه با بخش خصوصی در حوزه بنادر

امضای ۱۳ تفاهم نامه با بخش خصوصی در حوزه بنادر

۱۳ تفاهم نامه همکاری چند شرکت خصوصی با سازمان بنادر و دریانوردی به امضا می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای ۱۳ تفاهم نامه همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی با صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و گروه توسعه و مهندسی بام شامگاه دوشنبه ۲۷ آذرماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در هتل هما برگزار می‌شود.

این تفاهم نامه به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری تا پایان سال از سوی بخش خصوصی با همکاری تعدادی از دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی در بنادر شمالی و جنوبی کشور انجام خواهد شد.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه ها قرار است چند شرکت خصوصی در حوزه های مختلف در بنادر شهید رجایی، امام خمینی، بوشهر، شهید بهشتی چابهار، خرمشهر، امیرآباد، انزلی و نوشهر سرمایه گذاری کند.

کد مطلب 4176148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه