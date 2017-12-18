امضای ۱۳ تفاهم نامه با بخش خصوصی در حوزه بنادر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای ۱۳ تفاهم نامه همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی با صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و گروه توسعه و مهندسی بام شامگاه دوشنبه ۲۷ آذرماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در هتل هما برگزار می‌شود.

این تفاهم نامه به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری تا پایان سال از سوی بخش خصوصی با همکاری تعدادی از دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی در بنادر شمالی و جنوبی کشور انجام خواهد شد.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه ها قرار است چند شرکت خصوصی در حوزه های مختلف در بنادر شهید رجایی، امام خمینی، بوشهر، شهید بهشتی چابهار، خرمشهر، امیرآباد، انزلی و نوشهر سرمایه گذاری کند.