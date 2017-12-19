موتور سواری فصل جدیدی در زندگی ام است/لزوم توجه به رشته «کراس»

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- وحید محمدی یکتا: در چند سال اخیر مسابقات موتور سواری بانوان در کشور رواج پیدا کرده است.

«افسانه جباری» اسمی است، که بانوان علاقمند به مسابقات موتور سواری بانوان حتما اسم او را به عنوان یکی از شگفتی های این رشته شنیده اند.

«افسانه جباری» جوان ۳۳ ساله تهرانی است که قهرمانی ۳ دوره پیاپی رشته «کراس» در کشور باعث شهرتش شده‌است، او مراسم ازدواجش را هم در پیست برگزار کرده و دلیل آن را برگزاری سبک و ساده و در عین حال متفاوت این مراسم می داند،

نزد او که در حال تمرینات سخت برای رسیدن به سکوی قهرمانی برای چهارمین بار است، رفتیم، تا با این قهرمان مسابقات بانوان گفتگو کردیم و او را بیشتر بشناسیم.

* از چه سالی وارد رشته موتور سواری شدی؟

در تمام جوانی و نوجوانی‌ همواره به موتور سواری فکر می کردم، آن‌قدر که دوستان و خانواده‌ هم به خوبی این علاقه را متوجه شده بودند اما این تنها یک علاقه و عشق بوده و خبری از موتور و موتور سواری نبود، تا این که سال ۱۳۹۰ با تشویق همسر و خانواده ام وارد این رشته شدم و از همان لحظه ورود به صورت حرفه ای به رشته موتور سواری در پیست های آزادی، پرند، نسیم شهر، شهران و رباط کریم پرداختم، چرا که بر خلاف همه که باید با موتور های سبک تر شروع کنند، من با موتور ۲۵۰ سی سی شروع کردم.

شروع به موتور سواری حرفه ای کردم و با واکنش های عجیب و غریب اطرافیان مواجه شدم، دوستان و اطرافیانی که تمریناتم را زیر نظر داشتند بعد از ۳ ماه به من می گفتند، که اگر مسابقه بدهی قطعا سکوی سوم را خواهی گرفت.

پس از مدتی خودم هم قبول کردم که واقعا می توان در موتور سواری موفق باشم، به همین دلیل تمرینات را جدی تر و سعی خود را بیشتر کردم و روز به روز تمریناتم را جدی تر می گرفتم و با تشویق همسرم تمرینات سخت تری انجام می دادم.

* چند بار در مسابقات موتور سواری کشوری شرکت و چه مقامی را کسب کردی؟

از زمان به رسمیت شناختن این رشته ۳ بار مسابقات انجام داده شده که هر ۳ بار با وجود حریفان قدرتمند و با سابقه توانستم مقام قهرمانی را به دست آورم.

* حضورت در مسابقات موتور سواری و یا اصولا موتور سواری چه تغییراتی در زندگی ات ایجاد کرد؟ برنامه آینده ات چیست؟

بعد از موتور سواری در سال ۹۰ فصل جدیدی در زندگی‌ام آغاز شده‌است، حالا موتورسواری برای من نه یک رویا، که یک واقعیت ملموس شده و هر لحظه آن را حس می کنم، می خواهم این عشق و علاقه را گسترده تر کنم و در مسابقات بین المللی هم حضور یافته و برای کشورم افتخار آفرینی کنم، باید همه دنیا بدانند، در ایران بانوان نیز می توانند پیشرفت کرده و به علایق خود دست پیدا کنند.

برنامه‌ام فراتر از این ها است و اهداف بزرگتری دارم که دوست دارم برای رسیدن به آن ها تلاش کنم، زمانی که با موتور پرش می کنی، حس زیبایی دارد، می خواهم در زندگی واقعی نیز پرش کنم و لذت در اوج بودن را در واقعیات زندگی حس کرده و پرش هایی بیشتر و با ارتفاعات بالاتر انجام دهم.

* چه کمبودهایی در این رشته ورزشی بانوان در کشور وجود دارد؟

متاسفانه مسئولین تلاشی برای معرفی این رشته مهیج نمی کنند و رسانه ها نیز توجهی به این رشته ندارند، به عنوان مثال اگر رسانه ملی به انعکاس اخبار مسابقات بپردازد، قطعا شاهد تشویق بانوان بیشتری برای حضور در پیست ها خواهیم بود.

از طرفی در مواقعی شاهد برخی حاشیه سازی ها هستیم و جای تاسف دارد، که عدم تذکر مسئولین مرتبط به بانوان خاطی و حاشیه ساز در این رشته جلوی پیشرفت فعالان و زحمتکشان بانو را گرفته و سدی در برابر آن ها شده و محدودیت جدیدی را سبب می شود.

اعتقاد دارم که می توان عملکرد بهتری در این رشته داشت، اما به شرطی که مسئولین رشته «کراس» را باور کنند و از قهرمان ها و استعدادهای جوشان کشور حمایت کنند.

* چه توصیه ای به بانوان، خصوصا جوانان علاقمند به این رشته داری؟

جوانان بدانند، که برای رسیدن به هدف باید بخواهند و ثابت کنند که می توانند، این که بنشینیم و در فضای مجازی با موتور عکس بگیریم لذتی ندارد، باید موتور را راند و موفقیت را طلب کرد، هیجان واقعی و سالم را تجربه کرد و از هیجان های زودگذر و کاذب دوری جست.

در تمام عرصه های زندگی باید همینطور بود، مطمئن باشید، اگر هدف را انتخاب کنید و با عشق برای رسیدن به هدف تلاش را سر لوحه امور خود قرار دهید، موفقیت حاصل می شود.

ادعای زیاد سبب پیروزی نمی شود.