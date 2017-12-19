تخفیف آجیل فروشان به مردم/ انار در بازار کم یاب است

خبرگزاری مهر- گروه استان ها؛ پاییز آخرین روزهایش را نفس می کشد و خش خش و زردی برگ ها جای خود را به سپیدی زمستان می دهد. سرآغاز این تحول در بلندترین شب سال، یلدا نام می گیرد.

شبی که به یمن ورودش، ایرانیان از قدیم باستان آن را جشن می گیرند و دور کرسی های شبانه، حافظ را ورق می زنند و قرمزی انار را به یکدیگر تعارف می کنند. این روزها و شب ها خیابان ها و کوچه و بازار نوید آمدن یلدا را می دهد و کوچک و بزرگ و در پی فراهم آوردن سور و سات اولین شب زمستان سرد هستند.

مردم خراسان نیز از دیرباز این آیین سنتی را پاس داشته و تلاش می کنند در این شب دور هم بنشینند و خاطرات شیرین گذشته را بازگو و شبی بیاد ماندنی را برای خود و اطرافیانشان رقم بزنند.

پخت انواع آش های محلی و استفاده از آجیل و خشکبار در کنار میوه های فصل از جمله انار و مرکبات نیز مورد تاکید خراسانی ها در بلندترین شب سال است.

این روزها بازار خرید و فروش محصولات با وجود سرمای هوا ، گرما و رونق خاصی به خود گرفته و کسبه نیز تلاش می کنند تخفیف های ویژه ای را به مناسبت این ایام به مشتریان خود ارائه دهند تا در شرایطی که برخی به دلیل مشکلات اقتصادی در تنگنای مالی قرار دارند، از شادی های این شب محروم نشوند.

فروش آجیل با سود کم به مشتریان

در همین رابطه رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت عرضه خشکبار به مردم در روزهای منتهی به شب یلدا می گوید: امسال در شب یلدا قیمت آجیل و خشکبار افزایش نخواهد یافت و افزایش قیمت ها همان ۱۰ درصد افزایش یافته در مهر ماه است.

علیرضا ارزانی ممقانی بیان می کند: برای جلوگیری از گران فروشی و تخلفات، امسال بازرسی های ویژه ای را داریم که با همکاری واحد بازرسی صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف انجام می شود.

وی می افزاید: امسال این بازرسی ها به صورت روزانه خواهند بود تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود و کالای با کیفیت به مردم ارائه شود اما آنچه ما امسال شاهد آن هستیم بیشتر همدلی کسبه با مردم است.

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد تصریح می کند: با توجه به اینکه توان عمومی مردم برای خرید کم شده است بسیاری از واحد های فروش سود ۱۲ درصد خود را تا ۵ درصد کاهش داده اند تا خرید برای مردم تسهیل شود و کسبه نیز بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه یلدا یکی از باستانی ترین جشن های ایرانیان محسوب می شود و وجود آجیل و خشکبار از ملزومات آن است، به دلیل پایین آمدن در آمد مردم توان خرید پایین آمده است.

کمبود انار در بازار به دلیل سرما زدگی

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت توزیع میوه در بازار برای شب یلدا می گوید: امسال کمبود و گرانی انار در بازار به دلیل سرما زدگی باغ ها است که به این حصول آسیب زده است.

مجتبی مزروعی می افزاید: با توجه به نزدیکی جشن یلدا و افزایش خرید میوه توسط مردم ،محصول انار در بازار ها به دلیل سرما زدگی باغ های این میوه کم یاب و گران است چراکه بیش از ۷۰ درصد باغات امسال با سرما زدگی مواجه شده اند.

وی با بیان اینکه در نخستین شب فصل زمستان مردم اغلب از میوه‌های خارج از فصل استفاده می‌کنندمی گوید: از جمله این میوه ها هندوانه است که طی جلسات مشترک با اتحادیه میوه و تره بار مشهد، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برنامه‌ریزی‌های مشترک لازم برای تامین نیاز مردم انجام شده است.

وی می افزاید: با توجه به موجودی خوب میوه در بازار کمبود در بازار ها وجود ندارد. همچنین طی جلساتی که با کمیته تنظیم بازار داشتیم، انواع میوه ها با قیمت های مناسب در بازار موجود هستند به ویژه مرکبات که امسال تولید آن ها در استان های مازندران و گیلان بسیار خوب بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تصریح می کند: در بحث نظارت نیز با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت ها و قیمت های عرضه شده میوه ها کنترل صورت خواهد گرفت.

حذف واسطه ها در عرضه میوه به مردم

مدیر عامل سازمان میوه و تره بار شهرداری مشهد نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای عرضه میوه و خشکبار ویژه شب یلدا در بازار های میوه و تره بار بیان کرد: به منظور حذف واسطه‌ها، کاهش قیمت و افزایش کیفیت میوه‌های مورد نیاز شب یلدا، این سازمان اقدام به تهیه میوه‌های منتخب شب یلدا از تولید کننده و عرضه مستقیم آن با تخفیفات ویژه در تمامی بازارهای میوه و تره‌بار و فروشگاه‌ها کرده است.

احمد محبی اظهار می کند: به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا و با هدف ارائه خدمات مطلوب به منظور شهروندان، این سازمان اقدام به ارائه کالاهای موجود به غیر از روغن، برنج، لبنیات و قند و شکر با تخفیفات ویژه ۳۰ درصدی در تمامی فروشگاه‌های خود کرده است.

وی عنوان کرد: شهروندان می‌توانند انواع روغن و لبنیات را با ۵ درصد و قند و شکر و برنج را با قیمت مصوب ابلاغی سازمان در این جشنواره تهیه کنند.