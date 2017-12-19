  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

معاون عملیات آتش نشانی بندرانزلی خبرداد؛

۷کشته و مصدوم بر اثر تصادف شدید در محور انزلی-آبکنار

۷کشته و مصدوم بر اثر تصادف شدید در محور انزلی-آبکنار

انزلی- معاون عملیات آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرانزلی از کشته و مصدوم شدن هفت نفر براثر تصادف دو دستگاه خودروی سواری پژو روا و پراید در محور انزلی به آبکنار در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفرزاده غروب دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران آتش نشانی و تیم واکنش سریع با گزارش مردمی به ۱۲۵ مبنی بر وقوع تصادف در محور انزلی به آبکنار، در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه ماموران آتش نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه اقدام به خارج کردن مصدومان از خودروها کردند، افزود: متاسفانه در این تصادف یکی از سرنشینان خودروی پژو روا که زنی ۴۵ ساله بود در دم جان باخت و شش سرنشین دیگر از دو خودرو، مصدوم شدند که به وسیله تیم اورژانش حاضر در محل حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرانزلی با بیان اینکه دو خودروی آتش نشانی، یک دستگاه خودروی واکنش سریع و هشت آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: بررسی علت حادثه بر عهده کارشناسان راهنمایی و رانندگی است و متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 4176242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها