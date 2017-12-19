۷کشته و مصدوم بر اثر تصادف شدید در محور انزلی-آبکنار

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جعفرزاده غروب دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران آتش نشانی و تیم واکنش سریع با گزارش مردمی به ۱۲۵ مبنی بر وقوع تصادف در محور انزلی به آبکنار، در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه ماموران آتش نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه اقدام به خارج کردن مصدومان از خودروها کردند، افزود: متاسفانه در این تصادف یکی از سرنشینان خودروی پژو روا که زنی ۴۵ ساله بود در دم جان باخت و شش سرنشین دیگر از دو خودرو، مصدوم شدند که به وسیله تیم اورژانش حاضر در محل حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرانزلی با بیان اینکه دو خودروی آتش نشانی، یک دستگاه خودروی واکنش سریع و هشت آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: بررسی علت حادثه بر عهده کارشناسان راهنمایی و رانندگی است و متعاقبا اعلام می شود.