اجرای پایلوت طرح تحصیل بدون شهریه دانشجویان نیازمند در قرچک

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- رقیه غلامی: کمیته امداد امام خمینی(ره) در قرچک، با توجه به آسیب پذیر بودن اقشار این شهرستان پر جمعیت، نسبت به شهرستان های هم جوار، نقش مهمی را در بین ادارات این شهرستان ایفا می کند و هنرمندان، ورزش دوستان، دانشجویان، افراد تحت پوشش جویای کار و ... زیادی با این نهاد در قرچک، سر و کار دارند، به همین دلیل به سراغ محدرضا غضنفری، رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) قرچک رفتیم، تا در خصوص اقدامات حمایتی این اداره به گفتگو بپردازیم.

این گفتگو در ادامه می آید:

* شنیده شده که مسابقه ای با پیشکسوتان باشگاه های استقلال و پرسپولیس به نفع زلزله زدگان ترتیب داده اید، در این خصوص برایمان بگویید.

بله، در همین ماه مسابقه دوستانه ای بین تیم مقاومت قرچک ،هنرمندان و پیشکسوتان باشگاه های استقلال و پرسپولیس در سالن هفتم تیر برگزار خواهد شد، این مسابقه دوستانه با نیت خیرخواهانه ای صورت می گیرد تا عواید آن برای کمک به ساخت مسکن برای مردم زلزله زده کرمانشاه و تامین پوشاک شب عید برای مردم محروم قرچک صرف شود.

حضور گرم و صمیمانه هنرمندان مطرح و پیشکوستان باشگاه استقلال و پرسپولیس می تواند علاقمندان زیادی را برای تماشای این بازی به سالن هفتم تیر بکشاند که این مسابقه مهم با همکاری فرمانداری و بخشداری ،ناحیه مقاومت بسیج۱۵خرداد، اداره ورزش وجوانان، شهرداری، شورای اسلامی شهر قرچک برگزار می شود.

* چه میزان کمک برای مردم زلزله زده کرمانشاه جمع آوری شد؟

۴ میلیون تومان کمک نقدی و بالغ بر ۹۶۹ میلیون تومان کمک غیرنقدی به صورت کالا و مایحتاج ضروری به مناطق زلزله زده ارسال شد و همچنین در طرح همیاری نیز پاکت هایی بین مدارس توزیع شد تا دانش آموزان به هر میزان که توانستند از طریق خانواده هایشان به زلزله زدگان کمک کنند و در این طرح نیز ۱۰ میلیون تومان جمع آوری شد.

* در خصوص شهریه دانشگاه تعدادی از دانشجوهای تحت پوشش گلایه هایی مطرح بود، تعامل کمیته امداد امام خمینی(ره) با دانشگاه آزاد اسلامی واحد قرچک،ورامین،پیشوا و پاکدشت، در این خصوص به چه صورت است؟

طی جلسه ای که با دکتر شیبانی ریاست دانشگاه داشتیم، تعامل در راستای آموزش به مدد جویان، مشاوره های تخصصی فردی و گروهی، کمک به دانشجویان بی بضاعت و محروم، بهره مندی از وام قرض الحسنه کوتاه مدت و بلند مدت، پذیرش دانشجو بدون شهریه توسط دانشگاه، ارائه مشاور تخصصی توسط استادان ذی ربط را در دستور کار خود قرار دادیم تا هیچ دانشجویی از درس خواندن باز نماند.

در تعاملی که با دانشگاه آزاد صورت گرفت افراد را متناسب با درخواست و نیازشان و علاقه مندیشان به دانشگاه آزاد معرفی می کنیم و دانشگاه نیز همسو با اهداف مشترک، با استفاده از اساتید مجرب در راستای همان شغل مورد نظر مدد جو آموزش های لازم را داده ومدرکی معتبر با امضاء ریاست و هیئت علمی دانشگاه و کمیته امداد امام خمینی(ره) به مددجوها ارائه میشود و مدرک اخذ شده توسط مددجو از سوی دانشگاه میتواند مستندی در جهت پرداخت وام از سوی این نهاد باشد و قطعا این روش میتواند بر کیفیت کار و خروجی عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) اثربخش باشد .

موضوع دوم که مد نظر است تعامل با دانشگاه آزاد در جهت آموزش پرسنل کمیته امداد است تا پرسنل با بهره گیری از دانش اساتید دانشگاه در زمینه ی مشاوره ،مدد جویی ونرم افزارهای کامپیوتر و ... که جزء آموزش های ضمن خدمت محسوب می شود.

دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد که تحت پوشش کمیته امداد هستند، از تخفیفات ۱۰، ۲۰ و ۵۰ درصد در زمینه دریافت امکانات آموزشی و رفاهی بهره مند خواهند شد، ضمن این که دانشجوهای تحت پوشش بدون شهریه هم در دستور کاراین ارگان است و شرایط بدین گونه است که دانشجو با توجه به رشته ای که در آن مشغول به تحصیل است در دانشگاه ، تعداد ساعت هایی را مشغول به کار خواهد بود که هزینه شهریه برای وی محسوب می شود که این کار پایولوت در شهرستان قرچک در دستور کار است.

دانشجویان نیازمند که تحت پوشش کمیته امداد نیستند نیز با تحقیق و بررسی ویا تایید مراجع ذی ربط مثل خیرین ویا معتمدین محلی از تخفیفات ۱۰ و ۲۰ درصدی بهره مند خواهند شد تا با فراغ خاطر به تحصیل بپردازند و دغدغه نداشتن پول باعث ترک تحصیل این عزیزان نشود.

* توانمند سازی و ایجاد شغل برای افراد تحت پوشش بسیار اهمیت دارد، در این زمینه چه کاری انجام داده اید؟

یکی از بزرگترین مسائل و موضوعات در دستور کار امروز کمیته امداد امام خمینی(ره) توجه به توانمند سازی خانواده های تحت پوشش است که در این راستا با دو مقوله کار آفرینی و اشتغال با پرداخت وام های اشتغال زایی این فرایند در مسیر درست طی خواهد شد و مهم ترین کار این است که فرد با داشتن اطلاعات علمی و کاربردی به شغل مورد نظر خود بپردازد.

اخذ وام بدون داشتن تجارب لازم و یا اخذ وام بدون داشتن تحصیلات مرتبط نمی تواند گره گشا مشکلات عدیده مددجویان باشد.

با ارائه آموزش های تخصصی توسط استادان مرتبط در زمینه مباحث شغلی به مددجویان معضلات کم تر از قبل شده است و وام ها در جای مناسب هزینه می شود و

داشتن دانش و علم کافی برای کار، مقدمه موفقیت خانواده های تحت پوشش است، مددجویان بدون داشتن دانش کافی به موفقیت دست پیدا نمی کنند و با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد، این مساله فقط به خاطر نداشتن آگاهی لازم در بحث ایجاد اشتغال و حتی بازاریابی در زمینه خدمات و کالای تولید شده است، که در این باب نیز با تعاملی که با دانشگاه آزاد طی تفاهم نامه ای که در حال امضا است داشته ایم، مدد جویان و جامعه هدف در این زمینه می توانند توسط کمک های فکری و مشاوره ای اساتید دانشگاه موفقیت لازم را کسب کنند.