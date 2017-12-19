ثبت شناسه فردی بازیکنان جدید تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، شناسه فردی هفت بازیکن جدید تیم تراکتورسازی تبریز بامداد روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه با حضور کریم غیرتمند، نماینده باشگاه تراکتورسازی تبریز و آرش جابری دبیر هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی در محل هیات فوتبال استان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است که بازیکنان مذکور که روز یکشنبه جهت رویت قراردادهای خویش در هیات فوتبال استان حاضر شده بودند پس از ارائه این برگه های شناسه فردی و مدارک لازم دیگر به سازمان لیگ فوتبال در صبح روز چهارشنبه می توانند تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز را در بازی مقابل استقلال خوزستان در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور همراهی کنند.

ثبت شبانه این شناسه ها در راستای حمایت از باشگاه تراکتورسازی جهت استفاده از شش بازیکن جدید در بازی حساس مقابل استقلال خوزستان و راهیابی این تیم به جمع چهار تیم نهایی مسابقات می باشد.

اسامی بازیکنان یاد شده به شرح زیر می باشد:

قائم اسلامی خواه تا پایان خدمت سربازی ؛ تیم سابق: بادران تهران

دانیال اسماعیلی فر تا پایان خدمت سربازی ؛ تیم سابق: ذوب آهن اصفهان

احسان پهلوان تا پایان خدمت سربازی ؛ تیم سابق: ذوب آهن اصفهان

رضا شربتی تا پایان خدمت سربازی ؛ تیم سابق: مشکی پوشان مشهد

امید عالیشاه تا پایان خدمت سربازی ؛ تیم سابق: پرسپولیس تهران

مهدی مهدی پور تا پایان خدمت سربازی ؛ تیم سابق: ذوب آهن اصفهان

جوردی مارتینز آلمیدا تا پایان فصل مسابقاتی ؛ تیم سابق: واسکودوگاما برزیل