ابراز تاسف لبنان و ترکیه از وتوی قطعنامه مربوط به قدس توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، لبنان و ترکیه نسبت به وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قدس از سوی آمریکا ابراز تاسف کردند.

در همین راستا، وزارت امور خارجه لبنان با صدور بیانیه ای نسبت به این اقدام واشنگتن ابراز تاسف کرده و در عین حال از رای مثبت ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه مذکور تمجید کرد.

در این بیانیه آمده است: لبنان امیدوار است که میانجیگران جدید که می توانند صلحی عادلانه و جامع را رهبری نمایند ظهور و بروز نمایند تا منطقه درگیر جنگ ها نشود.

از سوی دیگر، وزارت خارجه ترکیه نیز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به وتوی قطعنامه شورای امنیت برای لغو تصمیم درباره قدس، توسط آمریکا، این اقدام را تاسف‌ بار توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: وتوی آمریکا به قطعنامه شورای امنیت درباره قدس اشغالی نشان داد آمریکا بی طرفی خود را از دست داده است.

گفتنی است که آمریکا روز دوشنبه مطابق با اعلام پیشین نماینده این کشور در سازمان ملل، قطعنامه لغو دستور ترامپ درباره بیت المقدس را وتو کرد.

این در حالیست که ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت به قطعنامه مصر درباره قدس رأی مثبت دادند.

مصر پیش نویس قطعنامه ای را درباره اقدام یکجانبه ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی تهیه و شنبه هفته جاری آن را میان ۱۵ عضو این شورا توزیع کرده بود.

لذا شورای امنیت سازمان ملل نیز ساعاتی پیش نشستی را در این خصوص برگزار کرد و قرار بود در صورت تصویب، قطعنامه مذکور دستور ترامپ درباره قدس را لغو کند.

لازم به ذکر است، ۶ سپتامبر (۱۵ آذر ماه) دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدامی قدس را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی به رسمیت شناخت.

مقامات این کشور نیز اعلام کردند که بر اساس بیانیه ترامپ تا ۳ سال آینده سفارت کشور خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل خواهند کرد؛ اظهاراتی که با واکنش های گوناگون و محکوم کننده ای در سراسر جهان همراه شد.