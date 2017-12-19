سفر «مایک پنس» به مصر و فلسطین اشغالی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، دفتر «مایک پنس» اعلام کرد که سفر برنامه ریزی شده معاون رئیس جمهور آمریکا به مصر و فلسطین اشغالی به ماه میلادی آینده موکول شد.

دفتر پنس با صدور یک بیانیه در توضیح چرایی این تصمیم، اطمینان یافتن از تصویب لایحه «کاهش مالیاتی» حزب جمهوریخواه در مجلس سنا را عنوان کرد. «الیسا فرح» معاون مطبوعاتی دفتر مایک پنس در این بیانیه اعلام کرد که «بزرگترین [لایحه] کاهش مالیات در تاریخ آمریکا یک دستاورد برجسته برای رئیس جمهور ترامپ و مایه تسکین و آسودگی خاطر آمریکائیان سختکوش است».

یک مقام بلندپایه کاخ سفید نیز اعلام کرد که مایک پنس قرار است چهاردهم ژانویه سال میلادی آینده به مصر و فلسطین اشغالی و احتمالاً کشورهای دیگری در منطقه سفر کند.

یک مقام کاخ سفید نیز گفت: در حالی که شرایط رأی گیری برای تصویب لایحه کاهش مالیات «در وضعیت بسیار خوبی» قرار داد، پنس- که رأی او می تواند به عنوان یک «رأی تعیین کننده» در سنا عمل کند- تمایلی به ریسک و مخاطره افکندن این شرایط ندارد؛ به ویژه آنکه امکان دارد سناتور «جان مک کین» به دلیل وضعیت جسمانی خود در این رأی گیری شرکت نکند.

شایان ذکر است که به رغم ادامه اعتراضات فلسطینیان علیه تصمیم جنجالی ترامپ برای به رسمیت شناختن «بیت المقدس» به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، مقامات کاخ سفید تأکید کردند که این نا آرامیها و نگرانیهای امنیتی دلیل به تعویق انداختن سفر مایک پنس نیست.

گفتنی است که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رهبران برجسته مسلمان و مسیحیان قبطی مصر در واکنش به این تصمیم ترامپ، دیدار برنامه ریزی شده خود با مایک پنس را لغو کردند.