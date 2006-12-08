تاثیر مخرب گرمایش زمین بر حیات جانداران دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه چندین ساله دانشمندان دانشگاه دولتی «ارگان» در آمریکا، نشان داد، همچنان که آب اقیانوس ها گرم تر می شود، شمار موجودات حیاتی دریایی هم چون فیتوپلانگتون ها کاهش می یابد.

این جانداران بسیار ریز دریایی شبکه ارگانیسمی را تحت تاثیر قرار می دهند که مستقیما یا به صورت غیر مستقیم به غذای آنها بستگی دارد.

تغییر رنگ اقیانوس ها که از فضا قابل مشاهده است، به دانشمندان این اجازه را داده است تا به بررسی دقیق تغییرات مخرب گرمایش زمین و تاثیر منفی آن بر حیات دریایی بپردازند.

به گفته دانشمندان، همزمان با افزایش دمای زمین و آب اقیانوس ها، سطوح گرم آب از آب های سرد که مملو از منابع مغذی غذایی هستند جدا می شود. از آنجا که فیتوپلانگتون ها برای ادامه حیات به نور احتیاج دارند، مجبور به فاصله گرفتن از آب های سرد مملو از منابع غذایی شده و بدین ترتیب مرگ آنها رقم می خورد.

بر اساس گزارش لایو ساینس، در حد فاصل سال های 2000 تا زمان فعلی، دانشمندان این مطالعه دریافتند که با گرم تر شدن آب اقیانوس ها و دریاها، بازدهی فیتوپلانگتون ها در خصوص تبدیل دی اکسید کربن آب به کربن ارگانیکی به طور میانگین سالانه 190 میلیون تن کربن کاهش می یابد.