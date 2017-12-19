نجات جان مادر باردار در منطقه صعب العبور/ درخشش ورزشکاران استان

به گزارش خبرنگار مهر، جلال پوران فرد در تشریح این خبر افزود: در پی اعلام گزارش وضعیت این زن باردار، جلسه اظطراری با حضور متولیان برگزار شد و شرایط نامساعد و ریزش کوه اعزام آمبولانس اول از مرکز بهداشت "مارگون" را ناموفق کرد که اعزام آمبولانس از پایگاه "جوکار" در دستور کار قرار گرفت که گرفتار شدن این آمبولانس نیز باعث عدم موفقیت در رسیدن به منطقه هدف شد.

پوران فرد از اعزام تکنسین پیاده به منطقه خبر داد و اظهارکرد: با همکاری بهورز روستا پایداری وضعیت سلامت و کنترل علائم حیاتی بیمار محقق شد و با روشن شدن هوا با اعزام بالگرد جان این مادر باردار نجات یافت.

درخشش دو رزمی کار کهگیلویه و بویراحمدی در مسابقات بین المللی خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دو رزمی کار کهگیلویه و بویراحمدی به مقام سوم و مدال برنز مسابقات فول کنتاکت آقایان جام خلیج همیشه فارس در تهران دست یافتند.

در این مسابقات رحمت الله روانگرد در وزن منفی۵۷ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان و علی روپوش در وزن مثبت۷۰ کیلوگرم رده سنی جوانان موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز رقابت ها شدند.

تیم سوارکاری استقامت گچساران در مسابقات کشوری خوزستان خوش درخشید

رئیس هیئت سوار کاری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تیم سوارکاری استقامت گچساران در مسابقات سوارکاری استقامت خوزستان با موفقیت مسیر ۴۰ کیلومتر را طی کرد و جواز ورود به مسابقات ۶۰ کیلومتر را دریافت کرد.