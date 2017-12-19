فرمان فتحعلیان بازیگر تئاتر شد/ داستان عشقی ممنوعه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمان فتحعلیان خواننده کشورمان برای اولین بار با نمایش «قدم‌زدن با اسب» به کارگردانی مسعود شاه محمدی به صحنه تئاتر می‌آید. نیکی مظفری بازیگر سینما و تئاتر هم دیگر بازیگر این نمایش است.

نمایش «قدم‌زدن با اسب» به کارگردانی مسعود شاه‌محمدی از ۶ دی ‌ماه ساعت ۱۹:۳۰ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

«قدم‌زدن با اسب» داستان عشقی ممنوعه در برهه‌ای حساس از تاریخ معاصر را روایت می‌کند. این نمایش درباره زن و مرد چریکی است که در سال ۵۴ در یک خانه تیمی، به صورت چشم بسته زندگی می‌کنند؛ مفهوم چشم بسته بودن این است که افراد حاضر در خانه تیمی به هیچ‌وجه نباید همدیگر را ببینند و شناسایی کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «سال، سال ۱۳۵۴ است. سال‌هایی که همه آزادی و خلق را فریاد می‌زدند و می‌خواستند. اما عشق و زن را نه. رسمی که هنوز هم مرسوم است در این جغرافیا. نمایش قدم زدن با اسب، داستان زن و مرد چریکی است که در یک خانه تیمی، نه با استبداد و دیکتاتوری که با عشق می‌جنگند و با تولد یک بوسه.

مسعود شاه‌محمدی از سال ۱۳۷۲ نویسندگی، کارگردانی و تدوین سریال‌هایی چون «گل‌های آفتاب‌گردان»، «این زمینی‌ها»، «هم‌شاگردی‌ها»، «خداوند عشق را آفرید»، «دیروز امروز فردا»، «خرده ستمگران» را در کارنامه خود دارد.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده و کارگردان: مسعود شاه محمدی، تهیه کننده: محمد مهدی براتی، مدیر فرهنگی و مشاور رسانه: مریم نراقی، دستیار کارگردان: مهسا عباسی، امیر آقاپور، طراح صحنه و لباس: مروارید جواهریان، گریم: امیر ترابی، عکاس: آزاده امیرخان، مجری طرح: خانه فرهنگ آوا، مدیر تولید: جواد نادری.