کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با شاخص ۱۲۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
وی افزود: کیفیت هوا درهمه ایستگاههای شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و در ایستگاه امامیه در شرایط سالم قرار دارد.
رئیس مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خیام شمالی با شاخص ۱۴۷ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که غلظت همه آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.
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