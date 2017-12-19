ضریب نفوذ گازطبیعی در روستاهای کردستان به ۸۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز کردستان، احمد فعله گری در نشست با پیمانکاران و روسای واحدهای مرتبط، گفت: پیمانکاران در بخش اجرای پروژه های گازرسانی و خدمات پشتیبانی بازوان اجرایی شرکت های گاز استانی بوده که در جهت ارائه خدمات سریع تر و مطلوب تر بدست مشترکین گاز طبیعی گام برمی دارند .

وی با بیان اینکه تمامی پیمانکاران، ذینفعان ما محسوب می شوند، اظهار داشت: برای برقراری ارتباط موثر و شفاف بین پیمانکاران و شرکت گاز استان کردستان این جلسه تشکیل تا مسائل و مشکلات بصورت حضوری مطرح و راهکارهای عملی برای حل مسائل شناسایی گردد .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد رضایت پیمانکاران اظهارداشت: در جهت سیستم تعالی سازمانی برای سنجش میزان رضایت پیمانکاران از شرکت گاز استان کردستان نظرسنجی صورت گرفته و در این نظرسنجی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود شناسایی و سعی می گردد در جهت ارتقاء نقاط قوت و قابل بهبود اقدامات عملی صورت گرفته و در دوره بعدی قابل لمس باشد.

وی در مورد اهداف و برنامه های شرکت گاز استان کردستان گفت: برای ارتقاء ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخش روستایی برنامه های مدونی تنظیم گردیده و در نظراست ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی که در اول سال جاری ۷۶ درصد بود در پایان سال به ۸۸ درصد افزایش یابد و در حال حاضر این ضریب ۸۰ درصد می باشد و می توان گفت تا حد زیادی این بخش محقق شده است .

فعله گری در مورد بکارگیری پیمانکاران اظهارداشت: بکارگیری اغلب پیمانکاران در بخش پروژه های اجرایی و خدماتی بومی بوده و این امر جای خرسندی دارد که پیمانکاران بومی و محلی و آشنا با جفرافیای استان و آگاه به مسائل فرهنگی و اجتماعی منطقه اشتغال دارند و قادرند تمامی پروژه های گازرسانی این استان را که در مقایسه با سایر استان های دیگر از صعوبت و سختی خاصی برخوردارست به سرانجام برسانند و این جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: استان کردستان در حالیکه در تعدادی از شاخص ها از کل کشور دارای ضریب پایین تری است ولی به یاری خداوند و زحمات و تلاش شما عزیزان در بخش شاخص گازرسانی جزء ۱۰ استان برتر کشور محسوب می گردد و این نشان از تلاش بی وقفه پیمانکاران شریف این بخش دارد.

فعله گری گفت: شرکت گاز استان کردستان بدنبال کسب اعتبار در بین مردم است و رسیدن به این هدف جزء به کمک پیمانکاران و عوامل اجرایی مسیر نخواهد گردید ، پس بایستی کیفیت خدمات به مردم ارتقاء یافته تا میزان رضایت مندی نیز افزایش یابد.