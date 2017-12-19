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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۸:۳۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان:

انجمن ها متولی فعالیت های فرهنگی و هنری در کردستان هستند

انجمن ها متولی فعالیت های فرهنگی و هنری در کردستان هستند

سنندج – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: باید به جایگاهی برسیم که انجمن ها متولی اصلی فعالیت های فرهنگی و هنری در این استان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال قلعه شاخانی شامگاه دوشنبه در دیدار با مسئولان انجمن های فرهنگی، هنری و قرآنی شهرستان کامیاران، اظهار کرد: هر منطقه ای بنا بر فرهنگ ویژه آن منطقه، خاستگاه فعالیت های فرهنگی و هنری خاص آن دیار است.

وی با تاکید بر توسعه و تقویت فعالیت ها و ارتقای شاخص های فرهنگی و هنری متناسب با فرهنگ منطقه، عنوان کرد: شهرستان کامیاران دارای پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه ای در زمینه های مختلف است که لازم است متناسب با پرورش و کشف این استعدادها تلاش کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خواستار ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی هنرمندان و مسولین کمیته های فرهنگی و هنری شد و افزود: انجمن های فرهنگی و هنری می توانند در شناخت و معرفی بهتر توانایی ها و ظرفیت های موجود یاریگر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.

وی همچنین واگذاری فعالیت های فرهنگی و هنری به انجمن ها و موسسات را خواستار شد و گفت: انجمن های فرهنگی و هنری باید متولی فعالیت های فرهنگی باشند و در این راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان آمادگی همکاری های لازم است.

وی ضمن تاکید بر لزوم تعامل بهتر ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی با متولیان انجمن های فرهنگی و هنریف بیان کرد: همراهی و همکاری انجمن ها موسسات فرهنگی و هنری موجب پیشرفت و اعتلای فرهنگ و هنر کامیاران و دلگرمی هنرمندان می شود.

در ادامه این دیدار اعضای انجمن های فرهنگی هنری به بیان دیدگاه ها و مسائل و مشکلات خود پرداختند و خواستار افزایش حمایت ها از برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان کامیاران شدند.

کد مطلب 4176294

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