  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۳

تغییر ساعت دیدار به ۱۴:۳۰؛

بازی پرسپولیس و نفت آبادان در چه صورتی برگزار می شود؟

بازی پرسپولیس و نفت آبادان در چه صورتی برگزار می شود؟

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در صورتی برگزار می شود که شاخص آلودگی هوا در ساعت ۱۱ صبح زیر ۱۵۰ باشد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی‌که معاون عمرانی استانداری تهران پس از تعطیلی مدارس تمام پایه های شهر تهران در روز سه شنبه عنوان کرد هیچ فعالیت ورزشی در فضای باز در پایتخت انجام نمی شود و بازی پرسپولیس و نفت آبادان لغو می شود مسئولان سازمان لیگ فوتبال، اعلام کرده اند هنوز در این باره تصمیم خاصی نگرفته اند و منتظر نتیجه جلسه صبح امروز خود هستند.

سعید فتاحی درباره این موضوع گفت: شاخص آلودگی هوای تهران در منطقه استادیوم آزادی، ۹۳ است. امروز بازی را به ساعت ۱۴:۳۰ موکول کردیم. قرار است اگر راس ساعت ۱۱ شاخص آلودگی زیر ۱۵۰ باشد، این مسابقه برگزار شود در غیر اینصورت لغو می شود. 

وی درباره اختلاف با کمیته اضطرار شهر تهران برای برگزاری این بازی اظهار داشت: چنین چیزی نیست. من با آقای گل محمدی و کریمی که عضو همین کمیته هستند صحبت کردم و مشکلی وجود ندارد. فقط از تماشاگران مسن و کسانی که مشکلات قلبی و ریوی دارند خواهش می کنیم به استادیوم نیایند. 

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره بازی فردا استقلال با ایرانجوان هم گفت: اگر وضعیت هوا تا فردا رو به بهبود برود و شرایط مناسب باشد، این بازی برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 4176295
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها