بازی پرسپولیس و نفت آبادان در چه صورتی برگزار می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی‌که معاون عمرانی استانداری تهران پس از تعطیلی مدارس تمام پایه های شهر تهران در روز سه شنبه عنوان کرد هیچ فعالیت ورزشی در فضای باز در پایتخت انجام نمی شود و بازی پرسپولیس و نفت آبادان لغو می شود مسئولان سازمان لیگ فوتبال، اعلام کرده اند هنوز در این باره تصمیم خاصی نگرفته اند و منتظر نتیجه جلسه صبح امروز خود هستند.

سعید فتاحی درباره این موضوع گفت: شاخص آلودگی هوای تهران در منطقه استادیوم آزادی، ۹۳ است. امروز بازی را به ساعت ۱۴:۳۰ موکول کردیم. قرار است اگر راس ساعت ۱۱ شاخص آلودگی زیر ۱۵۰ باشد، این مسابقه برگزار شود در غیر اینصورت لغو می شود.

وی درباره اختلاف با کمیته اضطرار شهر تهران برای برگزاری این بازی اظهار داشت: چنین چیزی نیست. من با آقای گل محمدی و کریمی که عضو همین کمیته هستند صحبت کردم و مشکلی وجود ندارد. فقط از تماشاگران مسن و کسانی که مشکلات قلبی و ریوی دارند خواهش می کنیم به استادیوم نیایند.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره بازی فردا استقلال با ایرانجوان هم گفت: اگر وضعیت هوا تا فردا رو به بهبود برود و شرایط مناسب باشد، این بازی برگزار خواهد شد.