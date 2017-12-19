چند پروژه عمرانی دانشگاه علامه‌ طباطبائی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامۀ تکمیل طرح جامع دانشگاه علامه‌طباطبایی چهار پروژه عمرانی با کاربری‌های آموزشی، پژوهشی و رفاهی با حضور منصور غلامی وزیر علوم افتتاح شد.

این پروژه‌ها شامل ساختمان جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، ساختمان مرکز بهداشت و درمان، مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و یک واحد خوابگاه دانشجویی جدید است.

ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با مساحت ۶ هزار و ۴۰۰ متر مربع، یکی از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های کشور محسوب می‌شود. این سازه در راستای اجرای مدیریت طرح سبز است و روی سقف ساختمان‌های آن، «چمن طبیعی» اجرا شده است. هشت سالن این ساختمان به گونه‌ای طراحی شده است که از نور طبیعی بهره‌مند است.

ساختمان جدید مرکز بهداشت و درمان دانشگاه نیز در مجموعه فرهنگی امام علی(ع) قرار دارد. این ساختمان با توجه به توسعه و افزایش ارائه خدمات پزشکی و حجم بالای مراجعه به منظور بهره‌مندی از خدمات بخش های مختلف آن و نیز محدودیت‌های مکانی آن، احداث شده است.

مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه علامه‌طباطبائی نیز با هدف برگزاری دوره‌های دانش افزایی و تربیتِ مدرس زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در ساختمان این دانشگاه واقع در خیابان ایتالیا به بهره برداری خواهد رسید.

ساختمان جدید خوابگاه دانشجویی دختران حضرت ولیعصر(عج) با ظرفیت اسکان ۱۷۰ دانشجو در خیابان ولیعصر (عج) واقع شده است. این خوابگاه با توجه به امکانات و تجهیزات پیش بینی شده و با تائید مسئولان صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع جزو خوابگاه‌های مناسب و دارای استانداردهای لازم، قرار گرفته است. این خوابگاه با ۱۵۰۰ مترمربع مساحت، دارای چهار طبقه است.

در حاشیه این افتتاح‌ها، طرح مهارت‌افزایی دانشجویان نیز رونمایی و به بهره‌برداری خواهد رسید.