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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۷

شهادت ۱۳ یمنی در حملات متجاوزان سعودی به «شبوه» و «الحدیده»

شهادت ۱۳ یمنی در حملات متجاوزان سعودی به «شبوه» و «الحدیده»

جنگنده های رژیم سعودی مناطقی در استان های شبوه و الحدیده یمن را بمباران کردند که به دنبال آن ۱۳ نفر شهید و بیش از ۱۰ تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «قرین» واقع در استان شبوه را بمباران کردند.

طبق اعلام رسانه های عربی، به دنبال این حمله هشت غیرنظامی یمنی به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر، منطقه خوخه در استان الحدیده طی چند نوبت بمباران شد. به دنبال این حمله پنج نفر شهید شده و ۱۰ تَن دیگر زخمی شدند.

گفتنی است، حملات تجاوزکارانه سعودیها به مناطق مختلف یمن طی قریب به سه سال گذشته بیش از ۱۳ هزار شهید برجای گذاشته است.

کد مطلب 4176304

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