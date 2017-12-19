اعتبارات پژوهشی دانشگاه دامغان ۳۷میلیارد ریال بوده است

به گزارش خبرنگارمهر، سید علی پور موسوی شامگاه دوشنبه در آیین تقدیر از پژوهشگران نمونه دانشگاه دامغان به میزبانی تالار همایش های اندیشه ضمن ارائه آماری از میزان اقدامات تحقیقاتی و پژوهشی، این دانشگاه، تاکید کرد: ۲۲ مقاله علمی، پژوهشی و ۸۳ عنوان کتاب در این دانشگاه طی سالجاری به چاپ رسیده و همچنین شش طرح تحقیقاتی خارج از دانشگاه نیز در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: این ۶ طرح پژوهشی خارج از دانشگاه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اجرا شده و عمده آنها در زمینه های علوم تربیتی، زمین شناسی و ریاضی بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه دامغان گفت: طرح سازمان آب منطقه ای مازندران به مبلغ یک میلیارد ریال، دو طرح از صندوق حمایت از پژوهشگران به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، یک طرح پژوهشگاه علوم بنیادی به مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال، یک طرح در زمینه علوم زمین از سوی شورای اسلامی شهر کلاته رودبار دامغان با مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال و یک طرح با یک شرکت وابسته به صنایع دفاعی کشور به مبلغ ۷۵ میلیون ریال از مهمترین طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه دامغان است.

پور موسوی گفت: طرح های تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس هشت دانشکده فعال این دانشگاه در زمینه های علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و علوم انسانی طبقه بندی می شود.

وی درباره ارتباط دانشگاه و صنعت نیز تاکید کرد: در این مقوله می توان به راه اندازی شرکت های فناور اشاره داشت که منجر به ایجاد سه شرکت فناوری در زمینه علوم تربیتی، سه شرکت فنی و مهندسی و یک شرکت علوم کامپیوتر و ریاضی شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه دامغان در خاتمه به بحث درآمدهای حوزه پژوهش این دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: دو میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال در آمد حوزه پژوهش طی سال ۹۵ و یک میلیارد و ۴۵۵ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال در آمد حوزه پژوهش در شش ماهه نخست سال جاری بوده است.

در این آیین از ۹ پژوهشگر به عنوان پژوهشگران برتر سال ۹۶ دانشگاه دامغان تقدیر به عمل آمد.