خط و نشان استاندار کردستان در خصوص تعیین تکلیف اشتغال فراگیر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه شورای برنامه ریزی، کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با بیان این مطلب گفت: مدت دو ماه است که از بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع اشتغال می‌خواهم بصورت جدی موضوع اشتغال را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند اما در این میان متاسفانه شاهدیم ارادهای برای انجام کار وجود ندارد.

وی ادامه داد: از این به بعد خواهشی در کار نخواهد بود، چرا که بعد از دو ماه از ابلاغ این طرح تنها شاهد سیکل تکراری در استان هستیم.

مرادنیا با بیان اینکه با در پیش گرفتن این رویه کاری انجام نخواهد شد اضافه کرد: موضوع اشتغال برای کردستان یک امر حیاتی است و ظرف مدت یک هفته باید هم طرح اشتغال فراگیر و هم اشتغال روستایی و چگونگی تعامل و همکاری بانک ها و دستگاههای مرتبط اجرایی در این رابطه باید روشن شود.

استاندار کردستان خواستار رصد فعالیت دستگاههای اجرایی و بانک‌ها شد و افزود: می‌خواهم تکلیف همه ما روشن شود تا بدانیم چه کسی در کردستان اهل کار و عمل است چه کسانی از زیر بار انجام کار شانه خالی می کنند.

این جلسه بدون حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کردستان برگزار شد.