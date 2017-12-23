کاهش گسستگی شورا و جامعه با تقویت روابط عمومی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سولماز شهبازی*: شوراها به عنوان فراگیرترین زنجیره نهاد مدنی در پاسخ به یک نیاز اجتماعی برای تحقق مشارکت اجتماعی در سرنوشت جامعه تجلی یافتهاند. شوراهای اسلامی از ابزارهای کارآمد حکومت محلی برای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیمگیری هستند و تاثیرات اجتماعی مثبتی بر پرکردن خلا مدیریتی، اجرای سیاستهای تمرکززدایی، تسریع در جریان امور، رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی و نیز نظارتهای اجتماعی داشته اند. در این راستا و برای تحقق این موضوع وجود بازویی قوی، متعهد و معتقد برای تبیین تفکرات و امور جاری در این نهادمردمی ضروری است.
این بازوی توانمند و مشرف بر فلسفه وجودی شوراهای اسلامی که میبایست با تقویت حافظه تاریخی خود در این حوزه با استفاده از تجارب ادوار مختلف درمسیر ایجاد تفاهم دو سویه بین جامعه و شوراییان تلاش کند، مجموعهای تحت عنوان روابط عمومی است.
روابط عمومی به عنوان تصویری تمام قد از یک مجموعه تلقی میشود بنابراین تمام امور و تفکرات جاری در این واحد باید با حساسیت ویژهای مورد توجه ردههای ارشد باشد.
در پارلمانهای محلی نقش روابط عمومیها از این حیث اهمیت بیشتری دارد که به عنوان حلقه واصل مردم با نمایندگان مردم میتواند اعتماد سازی و مشارکت اجتماعی را تقویت یا تضعیف کنند. کارکرد روابط عمومیها در پارلمانهای محلی با میزان تأثیرگذاری در کاهش فاصله مجموعه شورایی با بدنه جامعه میتواند مورد قضاوت قرار گیرد.
از وظایف روابط عمومی تنویر افکار عمومی با ارائه گزارشی جامع، بیطرفانه و به موقع از اقدامات منتخبان مردم به آنهاست که میتواند در ایجاد تفاهم طرفین و تعدیل مطالبات مفید واقع شود.
این واحد با احصا مطالبات، توجه به پیشنهادات و نقدها و انتقال آن به نمایندگان مردم فضای ذهنی بدنه جامعه و تصمیم گیران را نزدیکتر کرده در نتیجه کنش ها و واکنشها با کمترین تنش رخ میدهد. این گوش شنوا و چشم بینا، با پرهیز از تخریب یا بزرگنمایی فرد یا گروهی خاص با تجهیز به سلاحهای ارتباطی و مدیریتی حرفهای درون و برون سازمان را در تعامل و آرامشی منطقی به مسیر تحقق اهداف ارمانی مجموعه واقعی رهنمون میکند.
در درون مجموعه با شناخت کامل اشخاص، ظرفیتها و موانع موجود و راههای اثر گذاری و بهبود هر یک، سلامت، عقلانیت و همدلی تقویت شده و در بیرون مجموعه با گسترش و تقویت ارتباط با گروههای مختلف اجتماعی و انتقال خواستههای آنان به نمایندگان خود در بستری قانونی حرکت میکند.
روابط عمومیها با برقراری ارتباط دوسویه مانع ایجاد گسست و فاصله بین مردم و منتخبان آنان شده و نیز مانع غفلت و فراموشی و یادآور شعارها و وعدههایی می شوندکه باید برای تحقق آن تلاش کنند.
آنان علاوه بر این برای تصمیم سازی و تصمیم گیری بهتر موجبات وصل نخبگان با تصمیم گیران و تصمیم سازان محلی را فراهم میکنند. با عنایت به اینکه بخش مهمی از وظایف قانونی شوراها معطوف به حوزه نظارت است روابط عمومیها در پارلمانهای محلی میتوانند با بهره مندی از کانالهای ارتباطی فیزیکی یا مجازی متعدد و نیز افزایش تعاملات، شهروندان را در فرایندی متعهدانه به شهروند ناظرانی پویا مبدل کنند و از آنها در تقویت حوزه نظارتی شوراها بهره جویند.
با عنایت به اهمیت انکار ناپذیر حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها گام نخست برای ایفای نقش این واحد باورپذیری شوراها نسبت به این مقوله است و با تاکید بر لزوم توجه ویژه به واحد روابط عمومی در چارت شوراها و افزایش تعداد نیروی انسانی متخصص در این واحد میتوان کارکردهای خارق العاده ای از این مجموعه شاهد بود.
متاسفانه در شرایط کنونی این بازوی مهم در شوراها مغفول بوده و اگر فعالیتهایی جسته گریخته صورت میگیرد به همت انگشت شمار نیروهای علاقه مند است. امید که با افزایش نیروی انسانی در این بخش متناسب با جمعیت شهری و تعداد اعضای شورا، مجموعه روابط عمومی شوراهای اسلامی هدفمند و پیشرو در این مسیر مهم گام بردارند.
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