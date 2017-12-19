تشیع پیکر «محمد علی زیاره» عضو جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نجباء، پیکر گلگون یکی از رزمندگان مدافع حرم پس از شهادت در سوریه به عراق منتقل و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر یکی از مدافعان عراقی حرم که در راه صیانت از حرم حضرت زینب سلام‌الله‌علیها به شرف شهادت نائل آمد، در نجف اشرف تشییع شد.

پیکر شهید «محمد علی زیاره» رزمنده مقاومت اسلامی نُجَباء، روز گذشته با استقبال پرشکوه مردم نجف به حرم امیرالمؤمنین علیه‌السلام منتقل و پس از طواف گرد حرم ملکوتی امام علی علیه‌السلام و اقامه نماز، بر دوش مؤمنان قدرشناس تا منزل ابدی تشییع شد.

در پایان این مراسم، همرزمان این شهید والامقام عهد بستند که تا پای جان روحیه جهادی خود را حفظ کنند، پرچم حق را برافراشته نگه دارند و راه پرافتخار شهدای اسلام را ادامه دهند.

گفتنی است که نُجَباء از سال ٢٠١٣ با هدف حفاظت از حرم های اهل بیت و جلوگیری از قتل عام مردم بی گناه، وارد مبارزه با تروریستهای تکفیری در سوریه شد.