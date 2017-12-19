وزرا، معاونان و مسئولین گزارش عملکرد یکساله خود را به مردم بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور امروز در همایش حقوق شهروندی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: امروز روز مبارکی است که یک سال از رونمایی حقوق‌شهروندی می‌گذرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه علاقه‌مند بودیم همه معاونان و وزرا در این جلسه گزارش دهند که به‌خاطر محدودیت‌های وقت تعدادی موفق به این کار می‌شوند، گفت: از همه وزرا معاونان و مسئولین می‌خواهم که به مردم‌گزارش عملکرد یکساله خود را بدهند و بگویند چه اقداماتی را برای سال پیش‌رو انجام خواهند داد.

وی افزود: مسئولیت آقای ربیعی در حقوق شهروندی مسئولیت مضاعف است، یعنی رسیدگی به آنهایی که نیاز به مدد دارند. البته مدد اصلی از جانب خداوند است و ما از او مدد می خواهیم.

وی افزود: همه ما در برابر مددجویان جامعه یک وظیفه سنگین داریم، کودکی که سرپرست ندارد، سالمندی که نیاز به حمایت دارد و خانمی که سرپرست خانواده است و یا خانواده ای که دارای یک یا چند معلول است. ما در برابر اینها مسئولیت داریم.

رئیس جمهور ادامه داد: یکی از جاهایی که مساوات به معنای واقعی کلمه می تواند استقرار پیدا کرده و بعد از آنجا پخش شود در این زمینه است، وقتی به یک سالمند می رسیم کسی نپرسید این بانوی سالخورده دارای چه مذهبی است و فکر سیاسی او چیست؟

روحانی گفت: اینجا جایی است که مسائل انسانی را باید در یک تا سه متبلور ببینیم، حمایت از مددخواهان باید تمرینی باشد برای حقوق مساوی ملت و همه شهروندان ایران.

رئیس جمهور ادامه داد: بار سنگینی بر دوش این وزارتخانه است، از خدا می خواهیم توفیق را برای خدمتگزاری به مردم در این نهاد در نظر بگیرد.

مردم خواستار حفظ حریم خصوصی هستند و من می دانم که در وزارت ارتباطات فشار زیادی وجود دارد. ما از ابتدای دولت یازدهم برای اینکه مردم بتوانند ارتباط سهلی به لحاظ علمی و اطلاعات مورد نظرشان داشته باشند، فشار زیادی تحمل کردیم.

روحانی افزود: ما همچنان ایستادگی خواهیم کرد و جهرمی وزیر ارتباطات باید بایستد و مقاومت کند و بداند کل دولت پشت وی خواهد ایستاد.

رئیس جمهور ادامه داد: این داستان، داستان ساده ای نیست بلکه حق بزرگ مردم است. این که فردی با گذراندن 140 واحد حقوقی بخواهد با قلم برای سرنوشت ملت تصمیم بگیرد، شدنی نیست. این از حقوق مهم مردم است.

روحانی تصریح کرد: اگر یک نفر در آب اسراف کرد آیا قاضی می تواند به وزارت نیرو دستور بدهد که کل آب شهر قطع شود! باید با متخلف برخورد شود. ما که نمی توانیم مردم را از آب خوردن محروم کنیم.

وی با بیان اینکه اخلاق و آینده جوانان برای ما مهم است، تأکید کرد: موبایل و اینترنت کودکان برای ما مهم است و جوانان ما باید حراست شوند. باید برای فرهنگ جوانان، فکر و از این حق حراست کنیم.

رئیس جمهور همچنین پس از گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دولت الکترونیک گفت: مردمی که خدمت می خواهند باید فقط به یک میز مراجعه کنند. اگر در هر اداره ای کاری وجود دارد، باید سیستم همان اداره کارها را انجام دهد.

وی افزود: مردم نباید برای مطالبات خود از این طبقه به آن طبقه و از این اتاق به آن اتاق بروند. در هر اداره‌ای باید یک میز وجود داشته باشد تا خواسته مردم را پی بگیرد و بگوید که مثلا فردا یا یک دقیقه دیگر یا پنج دقیقه دیگر بیاید.

روحانی تصریح کرد: اگر بتوانیم این مساله را حل کنیم که برای هر خدمتی، زمان مشخص شود، بسیاری از مفاسدی که کم و بیش در جامعه وجود دارد، کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس جمهور پس از گزارش وزیر آموزش و پرورش در اجلاس ملی حقوق شهروندی گفت: مهمترین وزارتخانه ما از نظر مسئولیت فرهنگی و وسعت، آموزش و پرورش است. مهم است 13 میلیون نوجوان و جوان ما که در اختیار آموزش و پرورش هستند و باید هدایت شوند.

وی افزود: اولین نکته ای که باید به دانش آموزان در مدارس داده شود، حقوق شهروندی است. باید در برابر معلم، دبیر، وزارتخانه ومسئولان مدرسه حد و حقوق خود را بشناسند.

روحانی تأکید کرد: حقوق شهروندی هم در درس و تعلیم و هم در مقام عمل باید به آنها آموخته شود، دبیر و معلم باید با احترام خود و پاسخگو بودن، حقوق شهروندی را در ذهن جوانان ما شکوفا کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: جز حقوق مهم دانش آموزان ما، مهارت زندگی است. باید آموزش و پرورش به فرزندان ما یک نوع مهارت را به گونه ای بیاموزد که وقتی فارغ التحصیل شدند بتوانند شغلی را با مهارت انجام دهند.

روحانی با بیان اینکه اخلاق از حقوق فرزندان ماست تأکید کرد: باید حقوق اقلیت ها، مذاهب و زبان آنها که طبق قانون اساسی جزو حقوق قانونی است، مورد احترام شمرده شود.

وی گفت: از ابتدای مسئولیت آقای بطحایی در حوزه حقوق شهروندی چند سفارش به وی داشتم که مطمئنا با همه معلمان این وظیفه را دنبال می کنند.

روحانی همچنین پس از گزارش رحمانی فضلی گفت: وزیر کشور گفتند ۴۲ هزار میتینگ و سخنرانی انتخاباتی داشتیم و من معتقدم که اگر سخنرانی های بیشتری داشتیم، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیش از ۴۲ میلیون بود. در سفرهای انتخاباتی که به شهرهای مختلف داشتم می دیدم که ستاد انتخاباتی نامزدهای مختلف در یک خیابان بود، اما هیچ گونه درگیری به وجود نیامد.

وی ادامه داد: برخی مردم مشکل و اعتراض داشتند، ولی از طریق قانونی اقدام می کردند، برخی کاندیداها تایید صلاحیت نشده بودند اما از طریق قانونی مسئله را پیگیری کردند که بسیار مهم است.

رئیس جمهور گفت: حضور مردم در احزاب و «ان جی او»ها و سازمان های مردم نهاد بسیار مهم است که نشان دهنده مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است و اینکه مردم به خوبی این مهم را درک کرده اند. مردم ما خواهان یک زندگی اخلاقی، انسانی و در چارچوب فضائل انسانی هستند. امیدواریم همه ما تلاش کنیم تا به این مهم دست یابیم.