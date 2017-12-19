تلاش وزارت علوم برای ورود تدریجی بورسیه ها به دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منصور غلامی صبح امروز در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی دانشگاه علامه طباطبایی، در پاسخ به سوال مهر درباره دانشجویان بورسیه گفت: مشکل آنها در بررسی پرونده ها کاملاً حل شده است و وضعیت افراد معلوم است.

وزیر علوم گفت: تعدادی از این افراد بعد از فارغ التحصیلی جذب دانشگاه ها شده اند، برخی نیز به دلیل گذشت زمان و محدودیت هایی که در استخدام هیات علمی در دانشگاه ها ایجاد شده است، این بررسی طول می کشد ولی وزارت علوم در حال انجام این قضیه است. این دانشجویان به وزارت علوم مراجعه کرده اند و با همکاران ما نیز صحبت کرده اند. در حال تلاش هستیم جذب و ورود فارغ التحصیلان بورسیه به دانشگاه ها به تدریج انجام گیرد.

وی درباره بودجه آموزش عالی در لایحه بودجه ۹۷ گفت: لایحه بودجه تقدیم مجلس شده و در حال بررسی و نهایی شدن است. آنچه دولت می توانسته برای دانشگاه ها، پیش بینی کرده است هرچند نیاز دانشگاه ها بیشتر از این است.

رشد ۱۳ درصدی بودجه دانشگاه ها نسبت به سال ۹۶

غلامی افزود: بودجه دانشگاه ها نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.

وی همچنین ادامه داد: بودجه ای نیز برای تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه ها اختصاص داده شده است که ما تلاش می کنیم این بودجه افزایش یافته و به شکلی به عنوان کمک خارج از بودجه دانشگاه ها لحاظ شود.

وزیر علوم درباره حذف جدول ۱۴ از لایحه بودجه ۹۷ و وضعیت بودجه های پژوهشی اظهار داشت: ما سال گذشته نیز نتوانستیم از این جدول ۱۴ استفاده کنیم. بحث پژوهشی کشور و دانشگاه ها همیشه مورد بحث بوده است. ما اعتقاد داریم آنچه که در قانون پیش بینی شده محقق شود و ما تقاضا داریم نگاه مسئولان به بودجه پژوهشی و یک درصد GDP برای پژوهش را محقق کنند.

امیدواری وزیر علوم برای سهم سالانه پژوهش

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با نگاه مثبت دولت و مجلس بتوانیم این مقدار بودجه پژوهشی را به صورت جهشی به یک درصد برسانیم. البته فکر نمی کنم امسال محقق شود ولی امیدوارم در سالهای دیگر محقق شود.

غلامی درخصوص اینکه قرار بود سهم سالانه پژوهش تا سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد برسد و آیا اینکه این امر محقق می شود، خاطرنشان کرد: امیدواری همیشه خوب است، باید امیدوار باشیم و دعا کنیم.

وی گفت: برنامه ریزی ها باید طوری باشد که به این سمت حرکت کنیم و البته از طرفی این را نیز می دانیم منابع مالی تعیین می کند چقدر درصدها تأمین می شود و باید دعا کنیم و ناامید نیز نیستیم و امیدواریم سالهای آینده به این رقم دست یابیم، اگرچه کار سختی است.