این جلیقه به شما سرم تزریق می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این جلیقه توسط آلیسا ریس محقق هلندی طراحی شده و IV-Walk نام دارد. این جلیقه نرم حاوی یک کیف است که می توان در صورت لزوم و برای انجام تزریق آن را پر از کلرید سدیم، آنتی بیوتیک ها یا دیگر مواد مایع کرد.

یک پمپ قابل شارژ نیز به این جلیقه افزوده شده که مایع را به سمت لوله تزریق سرم که در نهایت از طریق سوزن به بازوی بیمار متصل شده، هدایت می کند.

استفاده از این جلیقه به خصوص برای افرادی مناسب است که به خاطر ابتلا به برخی بیماری های خاص باید به طور مرتب به بیمارستان مراجعه کنند و ساعت ها برای تزریق سرم دارو بستری شوند.

این افراد با استفاده از IV-Walk می توانند فعالیت های روزانه خود را بدون ایجاد اختلال انجام دهند.

قرار است نمونه اولیه این جلیقه تزریق ماه آینده در نمایشگاه سی ای اس ۲۰۱۸ در لاس وگاس آمریکا در معرض دید علاقمندان قرار بگیرد.