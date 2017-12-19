فارس میزبان جشنواره چهارگانه فجر شد/ آوای موسیقی از ۲۵دی در شیراز

مهدی رنجبر در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری ویژه برنامه های هنری در زمینه سینما ، موسیقی ، تئاتر و هنرهای تجسمی در آستانه دهه پرفروغ فجر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: به سنت هر ساله و برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی و هنری از ۲۵ دی ماه تا اول بهمن ماه با جشنواره موسیقی نوای فجر فارس به استقبال دهه پرشکوه فجر خواهیم رفت.

حضور پر رنگ گروه های حرفه ای بومی موسیقی فجر

وی در پاسخ به اینکه چه گروه هایی قرار است در این برنامه حضور داشته باشند افزود: گروه های برگزیده موسیقی سنتی، تلفیقی و پاپ جهت شرکت در جشنواره نوای فجر فارس دعوت شده اند و امسال شاهد حضور پر رنگ گروه های حرفه ای بومی در این رویداد خواهیم بود.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در خصوص برنامه ریزی های صورت گرفته افزود: تلاشمان بر این است که بیشترین سانس های اجرا را با همکاری انجمن موسیقی فارس ، انجمن صنفی موسیقی و همکاری هنرمندان استان جهت استقبال هرچه بیشتر مردم هنر دوست و فرهنگی شیراز داشته باشیم.

آغاز جشنواره تئاتر فجر از ۸ بهمن ماه در شیراز

رنجبر پیرامون برنامه زمان بندی جشنواره موسیقی، تئاتر، فیلم و هنرهای تجسمی فجر در فارس گفت: در راستای برگزاری رویدادهای هنرهای چهارگانه به یمن ایام مبارک بهمن ماه و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پس از برگزاری جشنواره موسیقی آوای فجر فارس تا اول بهمن ماه؛ از ۸ تا ۱۲ بهمن میزبان گروه های برگزیده و نامی تئاتر کشور در جشنواره تئاتر فجر خواهیم بود.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص جشنواره فیلم فجر که همه ساله همزمان با جشنواره فیلم فجر در شیراز برگزار می‌شود گفت: از ۱۲ تا ۲۲ بهمن و در دهه فجر شاهد برگزاری جشنواره فیلم فجر در شیراز خواهیم بود که در تلاش هستیم علاوه بر شیراز در ۲ شهرستان دیگر فارس نیز شاهد این رویداد سینمایی باشیم.

تلاش برای دریافت بهترین آثار سینمایی فجر

رنجبر در ادامه خاطر نشان کرد که رایزنی ها و هماهنگی ها برای دریافت بهترین باکس های فیلم و همچنین اکران تمامی فیلم های برتر در شیراز از یک ماه قبل افزود: امسال تمام تلاشمان برای دریافت بهترین فیلم ها و آثار کارگردانان مهم سینمای ایران هستیم.

وی زمان برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر را اواخر بهمن ماه اعلام کرد و از برپایی کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی هنرهای چهارگانه همزمان با برگزاری این برنامه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره های موسیقی آوای فجر فارس از ۲۵ دی تا ۱ بهمن، جشنواره تئاتر فجر فارس از ۸ تا ۱۲ بهمن، جشنواره فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن و جشنواره تجسمی فجر در هفته پایانی بهمن ماه در شیراز برگزار می شوند.