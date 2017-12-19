شعرخوانی رییس شورای شهر تهران برای رفع آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای سی و یکمین جلسه شورا گفت: با توجه به بحران آلودگی هوا و تعطیلی مدارس گفت: به زنده یاد سهراب سپهری اشاره می کنم که گفت «جای مردان سیاست بنشانید درخت که هوا تازه شود».

وی ادامه داد: ۲۷ آذرماه، سالروز شهادت دکتر مفتح و وحدت حوزه و دانشگاه و همچنین روز جهانی مقابله با خشونت و افراطی گری را گرامی می داریم. شهید مفتح از بزرگان دوران مبارزه است که شاید کمتر در حوزه عمومی مطرح می شود، ایشان از همراهان اولیه نهضت اسلامی بود و از شخصیتهای فعال در حسینیه ارشاد و فعالیتهای فرهنگی و فکری محسوب می شد.

به گفته وی نماز تاریخی عید فطر در تابستان ۱۳۵۷ به امامت دکتر مفتح در تپه های عباس آباد، اقامه شد و سرسلسله اجتماعات بزرگ انقلاب گردید، ایشان از دوستان وهمرزمان نزدیک شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر و آیت الله هاشمی رفسنجانی محسوب می شد که متاسفانه قربانی انحراف یک جریان فکری و دگماتیسم گردید.

هاشمی تأکید کرد: شهید مفتح با وجود آنکه در شورای انقلاب مسئولیتی اجرایی نداشت و صرفا به مسایل فکری و فرهنگی می پرداخت، در ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ به همراه دو پاسدارش هنگام ورود به دانشکده الهیات دانشگاه تهران، توسط چهار تن از اعضای جوان گروهک فرقان ترور شد.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: قاتل شهید مفتح جوان ۲۰ ساله ای بود که شناختی از این اندیشمند برجسته و تفکراتش نداشت وصرفا براساس تعصبات و تحریکات یک جریان فکری منحرف که تاسیس و هدایت گروهک فرقان رابرعهده داشت دست به این اقدام زد.

وی ادامه داد: شهید مفتح از صاحب نظران طراحی وتبیین انقلاب اسلامی بود و با وجود آنکه کمتر از یکسال از به ثمر رسیدن انقلاب به شهادت رسید اما با سخنرانی ها، مقالات و فعالیتهای علمی خود نقش موثری در تدوین گفتمان انقلاب اسلامی داشت.

هاشمی تصریح کرد: عبور چالش میان مباحث علمی و بروز دانشگاهی با شیوه تحصیل و پژوهش در حوزه های علمیه، یکی از مسایل اصلی آن روز وحتی امروز جامعه ماست که امثال مفتح ها در صدد حل این معضل بودند، تا میان نگاه دینی و علمی تضاد و شکافی وجود نداشته باشد.

وی یادآور شد: عقلانیت که مهمترین ابزار علم وانسان مدرن است در فرهنگ شیعی و اسلام ناب و بدور از تحجر و واپس گرایی می تواند نقش پویا و موثری در توسعه جامعه ایفا کند.

رئیس شورای شهر تهران افزود: اسلام نوگرا و پویا که شهیدان مطهری، مفتح، بهشتی و باهنر و آیت الله هاشمی رفسنجانی مبلغ ومروج آن بودند، در پی حل مسایل جامعه و ایجاد بستری رشد وپیشرفت انسان و اجتماع است.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شاید امروز پس از چهار دهه، نیاز به این نگرش بیش از پیش احساس شود، نگرشی که شعور را بر شور، عقلانیت را بر هیجان و پویایی را بر جمود و سکون ترجیح می دهد و در پی تاسیس جامعه ای شکوفا، مرفه و منطبق بر عقلانیت واعتدال و ارزشهای اخلاقی می باشد.

وی عنوان کرد: انتظار جامعه از حوزه های علمیه و روحانیت انقلابی، معرفی چهره هایی نظیر مفتح و مطهری است که بتوانند اسلام حقیقی را از گرایشهای انحرافی، هیجانی و افراطی متمایز ومعرفی کنند.

هاشمی اظهار امیدواری کرد: با تلاش حوزه های علمیه جای خالی بزرگانی نظیر مفتح، مطهری، بهشتی، باهنر و هاشمی پر شود و شاهد تحقق ایده وحدت حوزه و دانشگاه باشیم.