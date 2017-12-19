رکوردشکنی هایپرلوپ با ثبت رکورد ۳۸۷ کیلومتر در ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در سومین مرحله از این آزمایش هایپرلوپ یادشده توانست با سرعت ۳۸۷ کیلومتر در ساعت مسیر از قبل تعیین شده را بپیماید.

هایپرلوپ (اَبَرچنبر) نوع جدیدی از حمل و نقل سریع است که توسط ایلان ماسک بنیانگذار شرکت‌هایی همچون تسلا موتورز، پی‌پل، و اسپیس‌اکس مطرح شده‌ است.

در این نوع حمل و نقل کپسول‌هایی در داخل لوله‌هایی که در آن شرایط خلأ حکمفرماست تا اصطکاکی در کار نباشد قرار می‌گیرند که سرعتی بسیار بالا دارد. هایپرلوپ با استفاده از فشار هوایی که از عقب وسیله وارد و از خروجی‌های پائین آن به بیرون رانده می‌شود، حرکت می‌کند.

هزینه بسیار بالای عملیاتی کردن هایپرلوپ و آلودگی صوتی بسیار بالا از جمله چالش های استفاده از این روش جدید حمل و نقل است.

فشار هوای لوله ای که این آزمایش در آن اجرا شده معادل ۰.۰۰۳ lb/in² بوده که بسیار ناچیز و برابر با فشار هوای موجود در ارتفاع ۶۱ کیلومتری از سطح کره زمین است.

در این آزمایش از سیستم قفل هوایی جدیدی استفاده شد که حرکت نرم تر و سریع تر کپسول های هایپرلوپ را ممکن کرد. این سیستم مجهز به موتور برقی تازه، سیستم حرکت و هدایت مغناطیسی و سیستم تعلیق ویژه است.

این شرکت امیدوار است در آینده نه چندان دور بتواند از هایپرلوپ برای حرکت در سطح زمین با سرعتی معادل با هواپیماهای مسافربری استفاده کند.