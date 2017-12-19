ریسباف را ۲۰۷میلیارد تومان ازمنابع دولتی خریدیم/کار ما قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه ریسباف اصفهان تنها بازمانده از نسل کارخانه های نماد انقلاب صنعتی در ایران و مراکز تولید کالا به سبک اروپایی در کشور است که در سال های گذشته با هدف تسویه بدهی های این کارخانه، به بانک ملی داده شده بود. با این حال شرکت عمران و بهسازی شهری ایران این کارخانه را از محل منابع دولتی از بانک صد در صد دولتی «ملی» خریداری کرد که نهایتا ۵ شنبه هفته گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی و استاندار اصفهان مراسم انتقال مالکیت این سازه به وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد.

کارشناسان معتقدند شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با توجه به گسترده بودن بافت های فرسوده و حاشیه ای شهرها، می تواند منابع داخلی و دولتی این شرکت را در راستای بهسازی این گونه بافت ها هزینه کرده و وظیفه خرید و احیای بناهای تاریخی را به دستگاه های اصلی متولی نگهداری بناهای واجد ارزش تاریخی واگذار کند.

ریسباف بنای تاریخی نیست!

هوشنگ عشایری،سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خرید بناهای تاریخی از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و وجود مجوزهای قانونی اجرای این اقدامات اظهار کرد: چارچوب قانونی برای ورود شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به موضوع خرید بناهای واجد ارزش در بافت های تاریخی ایجاد شده است. در قانون احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های شهری که مصوب مجلس شورای اسلامی است و بر اساس آن سند ملی بازآفرینی تدوین شده، این امکان لحاظ شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که«علی رغم آنکه در این قوانین نامی از تک بنا برده نشده و تنها در سند ملی بازآفرینی از امکان خرید تک بنای واجد ارزش یاد شده است، چرا شرکت عمران و بهسازی این موضوع را نسبت به احیای بافت های فرسوده در اولویت قرار می دهد؟»، تصریح کرد: مفهوم بافت تاریخی به وجود کالبد تاریخی است؛ بافت تاریخی به صرف کف زمین نیست بلکه به خاطر وجود یک سری بناهای تاریخی در بافت است و نشان دهنده هویت اصلی آن محله هستند و سبب می شوند تا آن بافت، تاریخی تلقی شود.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: در اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز به این موضوع اشاره شده و در اصلاحیه اخیر آن امکان خرید ابنیه تاریخی به صراحت آورده شده است.

وی درباره اولویت بندی اقدامات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران خاطرنشان کرد: این شرکت اهداف متعددی در زمینه احیای بافت های نابسامان شهری دارد ولی اولویت بندی منابع شرکت عمران و بهسازی شهری به صورت کلی نیست؛ بلکه برای هر هدف، اولویت بندی شده است؛ به این معنا که ما، هم باید به بافت های تاریخی ورود کنیم و ردیف بودجه جداگانه دارد و هم باید به موضوع بهسازی بافت های فرسوده و حاشیه ای که ردیف اعتباری جداگانه دارند، ورود کنیم؛ ولی هر کدام از این اهداف در زیرمجموعه های خود اولویت بندی شده اند.

عشایری افزود: وقتی منابعی برای یک هدف گذاشته می شود، موظف به اجرای خواسته قانونگذار هستیم مثلا در زمینه احیای بافت های فرسوده شهری، اولویت ما رساندن منابع موجود به بحث اصلاح روبناها، معابر و واحدهای مسکونی است.

وی تأکید کرد: تمام بناهای تاریخی خریداری شده از منابع دولتی است و این موضوع در قانون بودجه دیده شده است. وقتی این اعداد در قانون بودجه، چه به عنوان منابع داخلی و چه به عنوان منابع تملک دارایی، لحاظ شده است، بر همان اساس بناهای تاریخی خریداری می شود.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: در ۴ سال گذشته ۱۲۱ بنای تاریخی خریداری کردیم که هر کدام قیمت های متفاوتی داشته اند؛ ما از ۲۰۰ میلیون تومان خانه تاریخی خریداری کرده ایم تا قیمت های بالاتر.

وی درباره خرید کارخانه تاریخی ریسباف اصفهان با بیان اینکه آن را ۲۰۷ میلیارد تومان خریدیم گفت: تملک این کارخانه قدیمی با موضوع احیای بافت تاریخی متفاوت است و آن را در راستای اجرای یکی دیگر از وظایف شرکت عمران و بهسازی مبنی بر «اصلاح نقاط ناهمگون شهری» و با هدف تغییر جریان مدیریت شهری خریداری کرده ایم. ریسباف بنای تاریخی نیست!