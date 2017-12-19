۱۳.۷درصد افراد بالای ۳۰ سال ایلام در معرض بیماری های قلبی و عروقی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار بیماری های قلبی و عروقی رتبه نخست علت مرگ و میر در جهان را به خود اختصاص داده اند، بیش از ۴۰ درصد از عوامل مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است، بیماری که به اعتقاد کارشناسان علت اصلی آن چاقی و کم تحرکی است بیماری که علائم زیادی دارد.

یکی از پزشکان قلب و عروق در استان ایلام در زمینه علائم بیماری های قلبی و عروقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علائم این بیماری می تواند شامل احساس خستگی در حین فعالیت، احساس تپش قلب، سرگیجه، احساس سبکی سر، دردهای در ناحیه قفسه سینه و حتی شکم یا ناحیه دندان ها و ناحیه دست ها ممکن است ایجاد شود و یا به شکل بروز تنگی نفس باشد.

دکتر محمد کریمیان با اشاره به عوامل تاثیرگذار در نارسایی قلبی گفت: مصرف سیگار و قلیان، ابتلا به قند خون بالا، ابتلا به فشار خون بالا و چربی خون بالا، نداشتن فعالیت فیزیکی و همچنین نداشتن تغذیه صحیح از نمونه عوامل اصلی تاثیرگذار در نارسایی قلبی است.

مردم به جای مصرف سرخ کردنی ها بیشتر غذاها را به شکل آب پز مصرف کنند

تحقیقات در استان ایلام نشان می دهد علل اصلی نارسایی قلبی رعایت نکردن رژیم غذایی مناسب است.

زهرا سلطانی یکی از کارشناسان حوزه تغذیه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افراد تا حد امکان مصرف چربی ها و روغن ها را محدود کنند و مواد قندی را کمتر مصرف کنند و سعی کنند به جای مصرف سرخ کردنی ها بیشتر غذاها را به شکل آب پز، بخار پز و کبابی استفاده کنند.

۱۳.۷ درصد افراد بالای ۳۰ سال استان در معرض خطر بیماری های قلبی و عروقی

راضی ناصری فر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود ۱۳.۷ درصد افراد بالای ۳۰ سال استان در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی قرار دارند که این بیماری در زنان بیشتر از مردان شیوع دارد.

وی افزود: شایع ترین علت مرگ و میر افراد گرفتگی عروق کرونر است که همه افراد در ابتدای تولد و در طول زندگی با این بیماری مواجه هستند.

فعالیت های ورزشی نیز به عنوان اقدامی موثر در جهت پیشگیری از بروز سکته های قلبی بسیار موثر هستند.

ترویج ورزشی در زندگی

حسین نظری یکی از کارشناسان ورزش در این زمینه در استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باید فرد در طول دوران زندگی خود سه جلسه تمرینات ورزشی در هفته به صورت مداوم داشته باشد و زمانی که فرد از نارسایی قلبی رنج می برد حتما باید تمرینات ورزشی زیر نظر متخصصین ورزشی صورت گیرد.

سال گذشته حدود ۴۰ درصد از مرگ و میرها در استان ایلام به علت نارسایی در سیستم قلب بوده که امیدواریم با رعایت شاخص های سلامت این رقم در سال آینده کاهش پیدا کند.