آمار حوادث جاده ای نگران کننده است/ضرورت توجه رانندگان به قوانین

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبادی صبح سه شنبه در جمع کارکنان اداره کل حمل و نقل و راهداری خراسان جنوبی بیان کرد: بهترین افراد کسانی بوده که برای مردم بیشتر مفید هستند.

وی با بیان اینکه در برخی از رسانه ها ایثار و فداکاری هایی شنیده می شود که بسیار حماسی است، افزود: چند سال پیش راننده ای از بشرویه تمام مسافرین خود را از گرفتاری در آب نجات داده و خود نیز جوان خود را از دست داد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه اینگونه اقداماتی برگی بالاتر از خدمت یعنی ایثار است، اظهار کرد: چراکه انتظار و یا معامله نبوده بلکه خود نیز این فداکاری را انجام داده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به آیاتی از قرآن بیان کرد: در دوره های نزول قرآن، همه صحنه های آینده بین آمده است.

وی با بیان اینکه خداوند سه حیوان اسب، قاطر و شتر را برای سواری خلق کرده است، افزود: خداوند در آیاتی از قرآن فرموده است: «این حیوانات تا جاهایی احتیاج انسان را برآورده می سازد و در آینده نیز وسایل حمل و نقل دیگری ساخته خواهد شد».

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تمام عالم دست خداوند است، ادامه داد: انسان آفریده خدا بوده و آنچه را که می سازد، خلق خدا است.

وی اظهار کرد: انسان به خودی خود چیزی ندارد و تنها خدا بوده که با او عقل، شعور و ابتکار می دهد تا وسایلی را اختراع کند.

آیت الله عبادی با اشاره به حوادث جاده ای خراسان جنوبی بیان کرد: آمار حوادث بسیار نگران کننده است.

وی ادامه داد: برای کاهش حوادث جاده ای ابتدا باید وسیله نقلیه استاندارد باشد، دوم نیز راه استاندارد باشد و سپس راننده قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند.

آیت الله عبادی با تاکید بر اینکه باید برای حداقل ضایعات، حداکثر تلاش ها را داشته باشیم، افزود: اگر جاده و راه استاندارد نیست، باید راننده نیز استاندارد باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: قوانین راهنمایی و رانندگی برخاسته از تجربه های تلخ و شیرین و دانش های مربوطه است که باید راننده نیز رعایت کند.

وی با بیان اینکه اگر قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت شود، با تمامی بد بودن مسیر راننده به سلامت به مقصد می رسد، افزود: در بسیاری از تصادفات، نیروی انسانی قوانین را رعایت نکرده است.

آیت الله عبادی بیان کرد: خداوند سه حیوان قاطر، اسب و شتر را به گونه ای خلق کرده که ترمز دارد، گفت: یک ماشین حساب شده ساخته شده و دارای ترمز است.

وی با بیان اینکه ترمز ماشین زمانی که به اراده شخص کار می کند، درست است، ادامه داد: تا حد سرعت خاصی وسیله در اختیار راننده است و خارج آن اختیار انسان به دست فلزی بیشعور می افتد.