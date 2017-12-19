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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین خبر داد؛

برخوردبا فروشندگان لوازم آرایش قاچاق درقالب مشاور پوست در ورامین

برخوردبا فروشندگان لوازم آرایش قاچاق درقالب مشاور پوست در ورامین

ورامین- معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین در جلسه کمیسون برنامه ریزی مبارزه با قاچاق کالا از برخوردبا فروشندگان لوازم آرایش قاچاق درقالب مشاور پوست در ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی سعیدیان، صبح سه شنبه در جلسه کمیسون برنامه ریزی مبارزه با قاچاق کالا که در فرمانداری ورامین و با حضور اعضاء تشکیل بر لزوم مقابله با قاچاق کالا و ارز برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: این جلسه با محوریت قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی تشکیل شده است.

سعیدیان با اشاره به شعار اقتصاد مقاومت، تولید و اشتغال بر حمایت از صنوف خرد بیان داشت: لازم است در این زمینه آگاهی بخشی به صنوف مختلف در خصوص تبعات توزیع کالای قاچاق صورت بپذیرد.

وی در ادامه گفت: مسئولان مربوطه باید برخورد قانونی با توزیع کنندگان عمده ی کالای قاچاق را به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار داده و به صورت مستمر بر بازار نظارت داشته باشند.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین اظهار داشت: بر اساس نظر کارشناسان بهداشتی، مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق، آسیب های جبران ناپذیری به افراد وارد می کند لذا در این حوزه برخوردها باید جدی تر و بدون اغماض صورت بگیرد.

سعیدیان با اشاره به فرهنگ سازی به عنوان دیگر اقدام مقابله با قاچاق کالا گفت: برخی از افراد با حضور در محلات مختلف تحت عنوان مشاور پوست و مو اقدام به فروش لوازم آرایش قاچاق می کنند که باید با این افراد نیز برخورد قانونی صورت گیرد.
 

کد مطلب 4176444

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