به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان استاندار استان خراسان رضوی طی مکاتبهای با استاندار لرستان از زحمات و تلاشهای بیوقفه و شبانهروزی اعضای شورای عالی مدیریت بحران استان و کوهنوردان لرستانی در جریان عملیات نجات جان شش نفر از کوهنوردان خراسان رضوی و تلاش برای جستجو و کشف و انتقال اجساد هشت کوهنورد خراسانی این حادثه دردناک تشکر و قدردانی کرد.
در بخشی از این پیام آماده است:
اینجانب به مصداق حدیث شریف « لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بر خود لازم میدانم به نمایندگی از مردم شریف استان خراسان رضوی، جامعه ورزشی و خانوادههای محترم داغدیده از زحمات بیشائبه و طاقتفرسای مجموعه همکاران شما در مدیریت بحران استان، فرمانداری ازنا، جمعیت هلالاحمر استان، اداره کل ورزش و جوانان استان، فدراسیون کوهنوردی، مسئولین دستگاههای اجرایی انتظامی و قضایی، خلبانان بالگرد، نیروهای مردمی و محلی و سایر عزیزانی که خالصانه و با رشادت و ازخودگذشتگی اقدام به انجام عملیات جستجو، نجات و انتقال پیکر بیجان کوهنوردان جانباخته کردند، خاصه شخص استاندار لرستان صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نمایم و از جوار بارگاه شریف و منور رضوی برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و همکاران عزیزمان در استان لرستان آرزوی موفقیت و سربلندی کرده و امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج ) موفق و پیروز باشید.
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