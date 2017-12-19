دستگیری کلاهبردار ۶ میلیاردی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر همتی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرائم مالی در سطح شهر ایلام، مبارزه با مجرمان ومحکومان مالی متواری به منظور جلوگیری از تضیع حقوق مال باختگان یکی از اولویت های این پلیس است.

وی افزود: در اجرای دستور مقام قضایی مبنی برجلب و دستگیری متهم که به اتهام اختلاس ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تحت تعقیب بوده با تلاش شبانه روزی ماموران این پلیس در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و روانه زندان شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در پایان گفت: در راستای مبارزه با چنین محکومیت ها و جرائمی پلیس امنیت عمومی در این امر تمام نیرو و امکانات خود رابکار گرفته ومی طلبد مردم در امورات مربوط به حساب های مالی هوشیاری بیشتری داشته باشند.