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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان ایلام خبر داد:

دستگیری کلاهبردار ۶ میلیاردی در ایلام

دستگیری کلاهبردار ۶ میلیاردی در ایلام

ایلام-رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی استان ایلام از دستگیری کلاهبرداری خبر داد که ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اختلاس کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر همتی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرائم مالی در سطح شهر ایلام، مبارزه با مجرمان ومحکومان مالی متواری به منظور جلوگیری از تضیع حقوق مال باختگان یکی از اولویت های این پلیس است.

وی افزود: در اجرای دستور مقام قضایی مبنی برجلب و دستگیری متهم که به اتهام اختلاس ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تحت تعقیب بوده با تلاش شبانه روزی ماموران این پلیس در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و روانه زندان شد.   

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در پایان گفت: در راستای مبارزه با چنین محکومیت ها و جرائمی پلیس امنیت عمومی در این امر تمام نیرو و امکانات خود رابکار گرفته ومی طلبد مردم در امورات مربوط به حساب های مالی هوشیاری بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 4176457

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