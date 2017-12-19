طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سرشتی در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری که صبح سه شنبه در سالن شهید صفاریان سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه پژوهشگاه استاندارد به عنوان مهم ترین مرجع پژوهشی و تحقیقاتی نظام استانداردسازی در کشور است، اظهار کرد: این پژوهشگاه پل ارتباطی بین مراکز تولید و به کارگیری علم، با هدف تکمیل زنجیره علمی کشور و کسب اعتماد ملی نسبت به خدمات و محصولات است.

وی در ادامه با تشریح فعالیت های این جشنواره افزود: ملاک انتخاب پژوهشگران برتر، ارزیابی مدارک بر اساس آیین نامه انتخاب و تقدیر محققین برتر بوده است.

سرشتی با اشاره به اینکه رتبه پژوهشگاه استاندارد در ارزیابی دانشگاه ها و پژوهشگاه های تابعه وزارت علوم از رتبه «C» در سال ۸۶ به رتبه «A» در سال های ۹۱ تا ۹۴ ارتقا یافته است، تصریح کرد: این پژوهشگاه در سال ۹۴ موفق به کسب رتبه نخست بین ۳۵ پژوهشگاه وابسته به دستگاه های اجرایی شده است.

رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران خاطرنشان کرد: تقدیر از پژوهشگران نمونه و ارائه سیاست های پژوهشی پژوهشگاه استاندارد دو هدف مهم در راستای برگزاری این جشنواره محسوب می شود از طرفی باید به این نکته اشاره کرد که طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد به تصویب رسیده که موفقیت بزرگی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه با به تصویب رسیدن این طرح توقع جامعه از پژوهشگاه استاندارد افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: برگزاری جشنواره قدردانی از پژوهشگران برتر رویدادی برای پاسداشت تلاش های موثر پژوهشگران انجام گرفته است.

سرشتی با اعلام اینکه ایجاد تعامل با سازمان ملی استاندارد و تقویت این مهم همواره از اهداف مهم پژوهشگاه استاندارد بوده است، گفت: تا کنون در سه قسمت مرکز تایید صلاحیت، مرکز اندازه شناسی، تدوین استاندارد و آمایش آزمایشگاه ها در قالب تفاهم نامه و طرح های پژوهشی با سازمان ملی استاندارد تعامل و همکاری خوبی داشته ایم.

رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران ادامه داد: تهیه اطلس تجهیزات آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد جز وظایف این پژوهشگاه بوده که بخش قابل توجه این امر انجام گرفته و در حال تدوین است.

وی ساماندهی خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تاسیس آزمایشگاه های ملی بنا بر فعالیت و در زمینه ای تخصصی در هر استان با توجه به ظرفیت هر منطقه از جمله فعالیت های صورت گرفته عنوان کرد و گفت: درصدد تهیه دایره المعارف استاندارد سازی هستیم اما عنوان این مهم مجموعه انتخاب نشده است.

سرشتی تاکید کرد: وجود چهار پژوهشکده، ۱۵ گروه پژوهشی، دو گروه پژوهشی مجازی و بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه تخصصی در پژوهشگاه استاندارد، بستر لازم را برای تحقیق و پژوهش فراهم آورده است.

وی با اعلام اینکه درصدد تهیه کتاب استانداردسازی هستیم که بخشی قابل توجهی از این امر انجام گرفته است، ادامه داد: سند راهبردی پنج ساله پژوهشگاه تهیه شده تا وظایف این پژوهشگاه تا سال ۱۴۰۰ تدوین و اجرایی شود.

وی گفت: طرح اقتصاد مقاومتی با موافقت ریاست جمهوری به سازمان ملی استاندارد و از سازمان به پژوهشگاه استاندارد تحت عنوان تدوین و استقرار نظام زنجیره ای استاندارد غذا از مزرعه تا سفره با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان محول که پیرامون این مهم تا کنون دفتر آنالیز ریسک تشکیل شده است.