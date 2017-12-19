«جمشید گیوه چی»مدال نقره مسابقات جهانی ساواته را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گیوه چی، ساواته کار شایسته ایران و از ورزشکاران نام آور قرچکی در دیدار نهایی وزن منفی ۸۵ کیلوگرم که به میزبانی شهر تولوز فرانسه و در مقابل قهرمان صاحب نام فرانسوی برگزار شد، به مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافت.

همچنین در این‌مسابقه مصدومیت شدید گیوه چی از ناحیه زانو و به فاصله اندکی پیش از اعزام باعث شد تا وی عملا نتواند تمامی توانمندی فنی خود را در این‌مسابقه به نمایش بگذارد.

کسب نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی جهان برای نخستین‌ بار در استایل کامبت(غیر کنترلی) و در وزن منفی۸۵ کیلوگرم برای ساواته ایران حاصل شد.

گفتنی است از ۸ وزن مسابقاتی رده مردان، ساواته کاران فرانسوی به فینال ۷ وزن راه پیدا کرده بودند که در مسابقات به میزبانی تولوز، چهار فینال رده مردان برگزار شد و قهرمانان فرانسوی در سه مسابقه دیگر مقابل کروواسی، اوکراین و ایتالیا نیز با کسب مدال طلا به کار خود پایان دادند.

بر اساس این گزارش ساواته یک هنر رزمی فرانسوی است که در آن استفاده از ضربات دست، پا و سلاح‌های سرد آموخته می‌شود و هنر رزمی ساوات که در ایران با نام ساواته شناخته می‌شود، روشی مشابه کیک بوکسینگ است.