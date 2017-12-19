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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

«جمشید گیوه چی»مدال نقره مسابقات جهانی ساواته را از آن خود کرد

«جمشید گیوه چی»مدال نقره مسابقات جهانی ساواته را از آن خود کرد

قرچک- «جمشید گیوه چی» ساواته کار قرچکی مدال نقره مسابقات جهانی ساواته را در شهر تولوز فرانسه از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گیوه چی، ساواته کار شایسته ایران و از ورزشکاران نام آور قرچکی در دیدار نهایی وزن منفی ۸۵ کیلوگرم که به میزبانی شهر تولوز فرانسه و در مقابل قهرمان صاحب نام فرانسوی برگزار شد، به مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافت.

همچنین در این‌مسابقه مصدومیت شدید گیوه چی از ناحیه زانو و به فاصله اندکی پیش از اعزام باعث شد تا وی عملا نتواند تمامی توانمندی فنی خود را در این‌مسابقه به نمایش بگذارد.

کسب نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی جهان برای نخستین‌ بار در استایل کامبت(غیر کنترلی) و در وزن منفی۸۵ کیلوگرم برای ساواته ایران حاصل شد.

گفتنی است از ۸ وزن مسابقاتی رده مردان، ساواته کاران فرانسوی به فینال ۷ وزن راه پیدا کرده بودند که در مسابقات به میزبانی تولوز، چهار فینال رده مردان برگزار شد و قهرمانان فرانسوی در سه مسابقه دیگر مقابل کروواسی، اوکراین و ایتالیا نیز با کسب مدال طلا به کار خود پایان دادند.

بر اساس این گزارش ساواته یک هنر رزمی فرانسوی است که در آن استفاده از ضربات دست، پا و سلاح‌های سرد آموخته می‌شود و هنر رزمی ساوات که در ایران با نام ساواته شناخته می‌شود، روشی مشابه کیک بوکسینگ است.

کد مطلب 4176461

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