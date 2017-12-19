تجار و بازاریان از ارکان مهم پیروزی و پشتیبانی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی امروز سه شنبه در نشست گروه های جهادی خیرین اصناف، بازاریان و تجار سراسر کشور در مناطق زلزله زده، گفت: بخش قابل توجهی از تاریخ انقلاب مدیون مجاهدت های کسبه و بازار و معتمدین اصناف است که در جنگ تحمیلی هم در اوج سختی های اقتصادی، تجار بزرگی از جبهه پشتیبانی کردند. تاریخ انقلاب پیامبر هم با پشتیبانی مومنین و مومناتی این چنین به نتیجه رسید.

وی افزود: امروز این پشتیبانی و سیل مهار نشدنی کمکهای بازار و اصناف در زلزله کرمانشاه در کمتر از ۲۴ ساعت بعد از حادثه صحنه را دگرگون کرد طوری که حقیقتا مدیریت آن دشوار بود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه ادامه داد: یکی از مولفه های اقتدار امنیتی کشور همین حضور و پشتیبانی مردم است. یک کشور امن در قلب اروپا امن است چون تهدیدی ندارد. اما امنیت ایران در اوج تهدیدات کم نظیر در دنیاست که با «اقتدارامنیتی» تعریف می شود.

وی افزود: امروز این اقتدار امنیتی که در برابر همه ظلم ها و تجاوز ها در عراق و سوریه و یمن و... که می بینید به خاطر صدور این اعتقاد و شاکله مردمی است. آن هم در شرایطی که کسی این پیروزی ها را پیشبینی هم نمی کرد.

سردار ریحانی خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران طبق وعده مقرر اسکان موقت با کانکس را در مناطق زلزله زده به پایان خواهد رساند و از اکنون باید به فکر اسکان دائم مردم آسیب دیده بود.