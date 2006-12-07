ایران با موانع فنی در غنی سازی روبرو شده است!

به گزارش خبرگزاری مهر این منابع در گفتگو با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست مدعی شده اند که برنامه هسته ای ایران با موانع جدی در راه خود به سوی عبور از آستانه فناوری هسته ای و دستیابی به توانایی تحقیق و توسعه مستقل روبرو است.

منابع غربی همچنین گفته اند که ایران در اواخر سال 2007 از آستانه فناوری عبور خواهد کرد.

به گفته کارشناسان هسته ای ، ایران به 3 هزار سانتریفیوژ فعال برای غنی سازی موفقیت آمیز اورانیوم نیاز دارد؛ این در حالی است که ایران دارای دو آبشار فعال است.

جروزالم پست ادعا کرد: اگر ایران ساخت سانتریفیوژها را کامل کند و در فناوری هسته ای مهارت کسب کند ، یک سال طول

می کشد که به کیفیت قابل توجه دست پیدا کند و سپس دو سال دیگر لازم است تا یک وسیله هسته ای را سوار کند و ممکن است این امر در سال 2010 انجام شود.

آمریکا همواره خواهان توقف کلیه فعالیتهای هسته ای ایران بوده، اما تهران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید دارد .

اسرائیل تنها رژیمی درمنطقه خاورمیانه است که دارای زرادخانه هسته ای با بیش از 200 کلاهک هسته ای است و تا کنون این حقیقت را نه تایید و نه رد کرده است ، اما واشنگتن در برابر برنامه هسته ای تهران که با اهداف صلح آمیز انجام می شود سنگ اندازی و از برنامه هسته ای مخوف رژیم صهیونیستی حمایت می کند.