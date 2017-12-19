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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران تاکید کرد:

تاکید بر حمایت از طرح های مبتنی بر پژوهش در امور شهری

تاکید بر حمایت از طرح های مبتنی بر پژوهش در امور شهری

رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران بر حمایت از طرح های مبتنی بر پژوهش در امور مدیریت شهری تاکید کرد.

محمود میرلوحی روز سه شنبه در سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با گرامیداشت هفته پژوهش گفت: توجه به پژوهش و مطالعه ما را از صرف هزینه های هنگفت در اجرای طرحها و برنامه باز خواهد داشت.

وی ادامه داد: انتظار می رود در مدیریت شهری، تهران از حیث استفاده از طرح ها و پروژه های متکی بر مطالعات و پژوهش های علمی برای دیگر شهرهای کشور الگو باشد و هیچ پروژه ای بدون پیوست های پژوهشی در شهر اجرا نشود.

میرلوحی از شهردار تهران درخواست کرد: زمینه ایجاد سازمان منسجم مطالعاتی را در شهرداری فراهم کند و در این عرصه از بخش خصوصی به جد حمایت به عمل آید.

شورای شهر تهران ۲۱ عضو دارد و جلسات علنی آن روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود.

کد مطلب 4176484
نورا حسینی

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