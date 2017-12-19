تاکید بر حمایت از طرح های مبتنی بر پژوهش در امور شهری

محمود میرلوحی روز سه شنبه در سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با گرامیداشت هفته پژوهش گفت: توجه به پژوهش و مطالعه ما را از صرف هزینه های هنگفت در اجرای طرحها و برنامه باز خواهد داشت.

وی ادامه داد: انتظار می رود در مدیریت شهری، تهران از حیث استفاده از طرح ها و پروژه های متکی بر مطالعات و پژوهش های علمی برای دیگر شهرهای کشور الگو باشد و هیچ پروژه ای بدون پیوست های پژوهشی در شهر اجرا نشود.

میرلوحی از شهردار تهران درخواست کرد: زمینه ایجاد سازمان منسجم مطالعاتی را در شهرداری فراهم کند و در این عرصه از بخش خصوصی به جد حمایت به عمل آید.

شورای شهر تهران ۲۱ عضو دارد و جلسات علنی آن روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود.