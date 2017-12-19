چشمه های آبگرم دهلران؛ قطب توریسم درمانی در غرب کشور

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: این چشمه ها در سه کیلومتری شمال شرقی دهلران واقع شده اند و با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد بالای صفربوده و منشا آنها باران است.

در آخرین روزهای پاییز و اوایل زمستان چشمه های آب گرم مکانی مناسب برای تفریح و آب درمانی است، آب در این مکان که به سطح زمین می آید به صورت چشمه های آب گرم نمایان می شود.

باران منشا آب چشمه های گرم

حاجی کریمی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق بررسی های که بر روی آب این چشمه ها انجام شده نشان می دهد که منشا آب این چشمه ها بارندگی است که در سازنده های زمین شناسی و به خصوص در آهک های این منطقه به تدریج نفوذ می کند اما به دلیل چرخش عمیقی که در زمین انجام می دهند به تدریج بر اساس شیب زمین گرمایی به دمای آنها افزوده می شود.

وی ادامه داد: در خیلی از کشورها لجن هایی که از آب این چشمه های آب گرم تشکیل می شود حتی به فروش می رسانند.

چشمه های آب گرم در تمام طول سال دمای ثابتی ندارند تا جایی که باعث شده پای گردشگران در تمام فصول سال به این مکان ها باز شود.

علی امیری یکی از گردشگران این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از استان مشهد به این چشمه های آبگرم دهلران آمده ام، این مکان چون مکانی با آب و هوای معتدل است و همچنین با دارا بودن چشمه های آب گرم که در این منطقه وجود دارد هر ساله برای گردش و تفریح به همراه خانواده به این منطقه سفر می کنیم.

چشمه های آب گرم سرسبزی را نیز به این منطقه ارزانی داشته اند.

محمد رشیدی یکی از اهالی شهرستان دهلران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این منطقه از آب و هوای معتدلی برخوردار است که مناسب تفریح است از هم وطنان دعوت می کنیم که برای دیدن و تفریح به این منطقه سفر کنند.

پذیرایی روزانه ۳۵۰ نفر گردشگر استان های همجوار

فرج فاضلی رئیس میراث فرهنگی شهرستان شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بحث تورهای گردشگری روزانه پذیرای بین ۲ الی ۳ تور شامل ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر گردشگر استان های همجوار و شاید هم از استان هایی که در میانه کشور قرار دارند، هستیم.

اگر مشکل تنگی نفس نداشته باشید برخی بیماری ها را چشمه های آب گرم درمان می کنند.

دکتر محمد بختی یکی از پزشکان در خصوص درمان برخی از بیماری ها از چشمه های آب گرم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آب این چشمه ها در درمان بیماری های پوستی، بیماری روماتیسم و همچنین بیماری های مفصلی برای بیماران سودمند است.

آب چشمه های آب گرم که بر سطح زمین به صورت یک رودخانه جریان دارد از خود ردپای ثروت برجای گذاشته است.

علاوه بر خواص درمانی به سبب وجود لجن هایی که در بستر چشمه های آب گرم است می تواند یک منبع درآمدی برای ساکنان منطقه و آن هایی که قصد دارند در این بخش سرمایه گذاری کنند، تبدیل شود.